Nach Lockdown: Anträge auf Kinderkrankengeld mehr als verdoppelt

Berlin. Die Beobachtung von Medizinern, wonach Kinder nach den Kontaktbeschränkungen der Corona-Wellen im Winter und Frühjahr nun verstärkt Viruserkrankungen durchmachen, scheint sich zu bestätigen. Nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, ist die Zahl der Anträge auf das Kinderkrankengeld im Sommer deutlich gestiegen.

Während die Anträge auf Kinderkrankengeld im Frühjahr noch deutlich unter den Zahlen des vergangenen Jahres lagen, hat sich die Zahl der Anträge im Juni im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt – von rund 14.000 Anträgen im Juni 2020 auf 35.000 Anträge im Juni 2021.

Damit lag die Zahl der Kinderkrankengeld-Anträge zuletzt sogar über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. So registrierte die TK im Juni 2019 rund 26.000 Anträge. Der niedrigste Stand wurde im April 2020 mit knapp 5000 Anträgen erreicht. Damals waren im Lockdown Kitas und Schulen geschlossen.

„Der Anstieg der Kinderkrankengeld-Anträge im Sommer ist ungewöhnlich. In der Regel steigen die Zahlen in der klassischen Erkältungssaison im Winter und Frühjahr und flachen im Sommer ab”, sagte der Krankengeldexperte der TK, Toralf Karge, dem RND. Die Zahlen deckten sich jedoch mit Berichten aus Kinderarztpraxen, wonach in diesem Sommer ein Anstieg der Virusinfekte beobachtet worden sei, fügte er hinzu.

Die Anträge auf das coronabedingte Kinderkrankengeld sind hingegen im Juni rapide gesunken. Während im Mai noch fast 43.000 Anträge bei der TK eingingen, waren es im Juni nur noch knapp 6000 und im Juli etwa 2000. Im Februar gingen mit rund 83.000 die meisten Anträge auf das pandemiebedingte Kinderkrankengeld ein.

Im gesamten ersten Halbjahr erreichten die TK rund 260.000 Anträge. Der Anspruch besteht, wenn das Kind zu Hause betreut werden muss, weil Schule oder die Kita pandemiebedingt geschlossen sind.