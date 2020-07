Kindergeld: Viele arme Familien haben nichts davon

Linke fordert 100 Prozent Kurzarbeitergeld für Geringverdiener

Millionen Menschen in Deutschland mussten wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit gehen. Die Linkspartei im Bundestag fordert nun ein deutlich höheres Kurzarbeitergeld, damit Millionen Geringverdiener nicht in Hartz IV abrutschen. Andernfalls drohe die Stimmung zu kippen, warnt Fraktionschef Dietmar Bartsch.