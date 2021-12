Kinderärzte halten Stiko-Empfehlung für angemessen - hoher Beratungsbedarf

08.12.2021, Sachsen, Leipzig: Ein Kinderarzt impft ein 7-jähriges Mädchen gegen das Covid19-Virus. Die U12-Impfungen gehen in Sachsen langsam los. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Corona-Schutzimpfungen für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahre steht noch aus. Im Moment wird noch in einem so genannten "off label use" der Erwachsenenimpfstoff extra für Kinder dosiert. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa