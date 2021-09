Kim Jong Un zündelt wieder

Anzeige

Anzeige

Peking. Wie unterschiedlich Nordkoreas jüngste Provokation aufgenommen wurde, zeigt allein schon die mediale Berichterstattung: Während der Raketenstart des Kim-Regimes die Nachrichtensendungen des US-amerikanischen Senders CNN dominierte, blieben sie in der unmittelbaren Nachbarschaft nur eine Randnotiz – der Seouler Nachrichtensender YTN eröffnete seine Morgenshow mit einem lokalen Autobahnunfall.

Wirklich überrascht sollte die Weltgemeinschaft eigentlich nicht sein, schließlich hatte Machthaber Kim Jong Un bereits im Januar den Test eines Marschflugkörpers angekündigt. Am Wochenende schließlich war es so weit, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA in einer Aussendung bekanntgab. Der neue Flugkörper „von großer strategischer Bedeutung“ wurde sowohl am Samstag als auch Sonntag getestet. Die Raketen flogen in ovaler Flugbahn auf Ziele in 1500 Kilometern Entfernung.

Das US-Militär sprach in einer Stellungnahem von einer Bedrohung für die internationale Gemeinschaft, und auch Seoul und Tokio zeigten sich besorgt. Dass der Waffentest ansonsten mit vergleichsweise geringer Aufmerksamkeit behelligt wurde, hat sicher mit einem gewissen Gewöhnungseffekt zu tun.

Doch auch unter Militärexperten ist die Provokation vom Wochenende als eher geringfügig einzustufen. Denn es handelt sich nicht um eine ballistische Rakete, sondern einen Marschflugkörper mit eigenem Antrieb. Diese unterliegen nicht den internationalen Sanktionen, die die Vereinten Nationen gegen das Land verhängt hat.

Anzeige

Video „Mittel zur Abschreckung”: Nordkorea testet Langstrecken-Raketen 1:09 min Nordkorea hat einem amtlichen Medienbericht zufolge am Wochenende Tests von Langstrecken-Marschflugkörpern durchgeführt. © Reuters

Der Grund dafür ist simpel: Marschflugkörper fliegen wesentlich langsamer und niedriger, haben eine geringere Reichweite und können im Schnitt nur kleinere Sprengkörper mit sich führen. All dies macht sie weniger bedrohlich, wobei eine solche Einschätzung relativ zu betrachten ist: Für die unmittelbaren Nachbarn Japan und Südkorea stellen sie durchaus ein Risiko dar.

Anzeige

Aufrüstung trotz Wirtschaftseinbruch

Dennoch behält der Test einige wichtige Informationen für die internationale Gemeinschaft bereit: So beweist er doch, dass das Land die kostspielige Entwicklung seines Waffenprogramms auch dann weiter vorantreibt, nachdem die Corona-Pandemie die ohnehin hochfragile Wirtschaft des Landes grundlegend zerrüttet hat.

Der Raketentest erfolgte allerdings keineswegs im luftleeren Raum. Er lässt sich auch als Reaktion auf die zunehmende Militarisierung Südkoreas interpretieren.

Ex-Präsident Donald Trump und sein Nachfolger Joe Biden haben dafür die Grundlage geebnet: Sie hatten sukzessive die sogenannten Raketenrichtlinien aufgehoben, die sowohl die Reichweite als auch das Sprengkopfgewicht von ballistischen Raketen reglementieren, die Südkoreas Militär entwickeln darf. Die Richtlinie ist noch ein Überbleibsel des Koreakriegs, auf den sich die jahrzehntealten Alliierten Washington und Seoul geeinigt hatten.

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur ‒ jeden zweiten Dienstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Erst zu Beginn des Monats hatte Südkoreas Armee seine erste U-Boot-gestützte Rakete abgefeuert. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium die Errungenschaft der Kurzstreckenraketen des Typs „Hyunmoo-4“ vorgestellt, die eine Sprengladung von bis zu zwei Tonnen transportieren und die gesamte Landesfläche Nordkoreas abdecken kann.

Für Pjöngjang ist dies ein regelrechter „game changer“, denn Südkoreas Militär kann nun potenziell die nordkoreanischen Untergrund-Bunker ins Visier nehmen, in denen das Regime sein Atomarsenal und im Kriegsfall wohl auch seine Staatsführung unterbringen würde.

Nächste Woche werden sowohl Vertreter Südkoreas, der USA als auch Japan in Tokio zu Gesprächen zusammenkommen, um über Strategien zur nordkoreanischen Abrüstung zu debattieren. Dieses Ziel scheint jedoch derzeit immer unrealistischer. Erst im August wurde bekannt, dass Nordkorea einen Atomreaktor seiner Anlage in Yongbyong wieder in Betrieb genommen habe.

Anzeige

Die einzige gute Nachricht ist vielleicht, dass Pjöngjang seit dem spektakulären Scheitern des letzten Gipfels mit den USA in Hanoi noch nicht alle Register der Provokationsskala gezogen hat: Wenn Kim nämlich eine Interkontinental- oder Atomrakete testen sollte, wird Washington mit Sicherheit nicht nur mit einer „besorgten“ Stellungnahme reagieren.