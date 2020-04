Killt das Virus die Demokratie?

Anzeige

Wer als Politiker in diesen Tagen das Wort ergreift, zumal vor weltweitem Publikum, sollte sich eigentlich immer auch um Signale der Zuversicht bemühen.

Dem Generalsekretär der Vereinten Nationen aber, Antonio Guterres, ist dies soeben misslungen. Seine Ansprache zur Aushöhlung von Menschenrechten in der Corona-Krise geriet zu einem extrem düsteren Gemälde dieser Welt.

Die Viruskrise, sagt Guterres, entwickele sich derzeit zu einer Krise der Menschenrechte - leider rund um den Globus und leider in hohem Tempo.

Drei beunruhigende Tendenzen

Man muss den 70-jährigen Portugiesen leider ernst nehmen. Offenbar hat er ganz bewusst auf relativierende Schnörkel verzichtet. Täglich erreichen ihn in seinem UN-Hauptquartier in New York nicht nur indirekte Hinweise auf Missstände hier oder dort, sondern auch hautnahe Erlebnisberichte von UN-Mitarbeitern aus aller Welt. Und die fügen sich offenbar als unschöne Puzzleteile zu einem verstörenden Gesamtbild.

"Gerade jetzt müssen die Regierungen mehr denn je auf Transparenz achten": UN-Generalsekretär Antonio Guterres. © Quelle: Xie E/XinHua/dpa

Drei beunruhigende Tendenzen stehen aus Sicht des UN-Generalsekretärs im Mittelpunkt.

1. Immer mehr autoritäre Regierungen nutzen die Viruskrise zu Repressalien gegen politisch Missliebige. Dabei werden laut Guterres immer häufiger “Zwecke verfolgt, die mit der Pandemie gar nichts zu tun haben”.

2. Es gibt eine Tendenz in aller Welt, die Pressefreiheit unter Hinweis auf die Pandemie einzuschränken - “doch gerade jetzt müssen die Regierungen mehr denn je auf Transparenz achten”. Ähnliche Warnungen hatte zu Beginn dieser Woche auch die Organisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht.

3. Die UN beobachten eine Zunahme von Hass-Reden und von gezielter Ausgrenzung “verletzlicher Gruppen”, wie Guterres es formuliert.

Doch was nützen die Warnungen des UN-Generalsekretärs, wenn Ross und Reiter nicht genannt werden?

Donald Trumps Beiträge zur Dunkelheit

Die Vereinten Nationen, darin liegt ihre Tragik in diesen Tagen, hat keine Großmacht mehr in ihren Reihen, die noch ernsthaft etwas zugunsten der Menschenrechte bewegen möchte. Die Europäer finden das Thema wichtig, haben aber zu wenig Macht. Die Amerikaner hatten zwar Macht, finden aber das Thema unwichtiger denn je. Russen und Chinesen berufen sich, wie in früheren Jahrzehnten, wieder auf das ihnen hochheilige Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Und so haben jetzt alle eine Art freies Schießen. Wen kümmert es schon, wenn Machthaber sich etwa in Ägypten, in der Türkei oder in Brasilien sich in immer gefährlichere Allmachtsallüren hineinsteigern?

Den einzigen Silberstreif am Horizont markiert das Datum 3. November 2020. An diesem Tag hätten die Amerikaner Gelegenheit, einen Präsidenten abzuwählen, der ein geradezu höhnisches Verhältnis zu den Menschenrechten pflegt, besonders zu den Rechten von Frauen, Minderheiten oder anderen verletzlichen Gruppen.

Wenn die Amerikaner den Wendepunkt verpassen, wird die Welt noch düsterer

Donald Trump ist durch eine Tonaufnahme unwiderleglich on the record mit der Aussage, man dürfe Frauen getrost ans Geschlechtsteil fassen, wenn man berühmt ist. Er hat zur Belustigung seiner Anhänger öffentlich die Gestik eines Behinderten imitiert. Er schüchtert immer wieder Journalistinnen und Journalisten ein. Mit den Vertretern des Regimes von Saudi-Arabien, das den Journalisten und Washington-Post-Kommentator Jamal Kashoggi ermorden und zerstückeln ließ, führte Trump einen flotten Säbeltanz auf - aus lauter Freude über ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft.

Es ist eine düstere Welt, in der Guterres mal kurz ein Streichholz angezündet hat. Wenn die Amerikaner den Wendepunkt am 3. November verpassen, wird sie noch einmal düsterer. Es gilt der Satz, den die Washington Post seit drei Jahren als Untertitel ihrer Zeitung druckt: “Democracy Dies in Darkness."

RND