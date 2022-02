Nach KfW-Förderstopp: Bund droht Klagewelle

Nach der Kürzung der KfW-Wohnungsbauförderung könnte auf den Bund eine Klagewelle zurollen. Genossenschaften und Verbände in Bayern und Norddeutschland wollen Schadenersatzforderungen prüfen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte im Januar KfW-Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren kurzfristig gestoppt. Archivbild: 28.01.2022, Nordrhein-Westfalen, Hürth: Eingerüstete, noch unfertige Neubauten stehen in einem Neubaugebiet in Hürth-Efferen. © Quelle: Henning Kaiser/dpa