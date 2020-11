Kevin Kühnert: Emotionaler Abschied als Juso-Chef

Anzeige

Anzeige

Berlin. SPD-Vize Kevin Kühnert hat sich in einer sehr emotionalen Rede unter Tränen aus dem Amt des Juso-Chefs verabschiedet. „Es hat mir bombastischen Spaß gemacht“, betonte er am Samstag beim digitalen Bundeskongress der Jungsozialisten. Seinen Verband rief er auf, sich nicht kleinmachen und unterkriegen zu lassen.

„Lasst euch nicht erklären, dass die Debatten nicht wichtig sind“, forderte er. Kühnert tritt nach drei Jahren vorzeitig als Juso-Chef zurück, weil er im kommenden Jahr in den Bundestag einziehen will.

“Mehr auf Jusos hören”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der 31-Jährige beschrieb in seiner Rede die Aufgabe der Jusos: Sie seien kein Debattierclub, sondern wollten Einfluss nehmen auf reale politische Entscheidungen. Dabei sei es ihnen in den vergangenen Jahren auch darum gegangen, die Parteien aufzurütteln, die sich alle zu sehr in der Mitte des politischen Spektrums versammelt hätten und sich alle irgendwie einig seien.

„Als Antwort auf unsere Vorschläge will ich nicht hören “Mann, seid ihr verrückt”, sondern ich will Gegenvorschläge hören“, betonte er.

Die Jusos seien häufig mehr am Puls der Zeit gewesen, als viele realisiert hätten. Viele ihrer Vorschläge seien zunächst nicht ernst genommen worden, würden inzwischen aber in der SPD ernsthaft diskutiert - etwa ein fahrscheinloser Nahverkehr.

Anzeige

„Mehr auf Jusos zu hören, heißt häufig auch früher zu merken, wo brenzlige politische Debatten anstehen“, sagte er.