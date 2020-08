Kevin Kühnert: Darum kann ich nicht Kanzlerkandidat sein

Anzeige

Berlin. Die Bundestagswahl liegt zwar noch gut ein Jahr in der Zukunft, aber so langsam lohnt es sich einmal, nachzuhaken, welche Partei denn mit wem koalieren will – und wer mit wem eben nicht. Der SPD-Vize und Juso-Chef Kevin Kühnert jedenfalls kann eine neue große Koalition auch in der nächsten Dekade nicht ausschließen. Er persönlich halte das aber für eine “fürchterliche” Aussicht, wie er dem Nachrichtenportal Watson sagte.

Demnach werde die SPD alles dafür tun, dass das Ergebnis der Bundestagswahl besser ausfällt, als bei der letzten Wahl. Er wurde allerdings sehr deutlich: “Um es klar zu sagen: Wir möchten keine weitere Koalition mit der Union, wir halten das für das falsche Bündnis. CDU und CSU bringen das Land nicht voran. Es wäre gut, wenn auch andere Parteien zu diesem Schluss kämen.” Sein Wunsch wäre ein Bündnis mit den Grünen.

Kühnert stichelt in dem Interview allerdings auch gegen die Chefs seines bevorzugten Koalitionspartners, Annalena Baerbock und Robert Habeck. “Wir werden nicht den Wettbewerb um die schöneren Instagram-Fotos aufnehmen. Selbstverständlich ist Instagram ein wichtiges Medium für politische Inhalte – aber wir werden jetzt nicht den nächsten Ponyhof besuchen, um uns auch von Pferden anlecken zu lassen. Dadurch ändert sich ja nichts”, sagte Kühnert.

Kevin Kühnert als Kanzlerkandidat?

Und wie ist das mit der Kanzlerkandidatur? Das schließt Kevin Kühnert für sich aus. Und der Grund dafür ist ein sehr bodenständiger: “Weil ich nicht größenwahnsinnig bin. Ich traue mir das nicht zu. Ich weiß, was ich kann. Aber eben auch, was ich nicht kann.”

Vergangene Woche hatte die SPD-Spitze Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidat nominiert. Und Kühnert weiß auch schon, wie er seinen Parteikollegen im Wahlkampf unter die Arme greifen kann: “Eine wichtige Rolle im Wahlkampf spielen, jungen Menschen erklären, wofür sozialdemokratische Politik steht, das kann ich jetzt machen.”