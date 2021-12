Kühnert soll neuer SPD-Generalsekretär werden

Anzeige

Berlin. Der ehemalige Juso-Chef Kevin Kühnert soll nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) neuer Generalsekretär der SPD werden und Lars Klingbeil nachfolgen. Zuerst hatten der „Spiegel“ und das Portal „The Pioneer“ berichtet. Klingbeil kandidiert nach dem Rückzug von Norbert Walter-Borjans für den Parteivorsitz.

Präsidium und Parteivorstand sollen den Vorschlag am Freitag beschließen. Auf der Tagesordnung stehen ebenfalls die Vorbereitung des digitalen Parteitags am Samstag und des Wahlparteitags am 11. Dezember.

Kühnert war bei der Bundestagswahl neu ins Parlament eingezogen und ist amtierender SPD-Vizechef. Dieses Amt soll künftig NRW-Landeschef Thomas Kutschaty ausfüllen.