„Keine andere Wahl”: Hongkongs größte oppositionelle Bürgerorganisation löst sich auf

Menschen protestieren auf der Straße gegen ein Auslieferungsgesetz während einer Demonstration, die von der Civil Human Right Front organisiert wurde. Die pro-demokratische Gruppe Civil Human Rights Front, die einige der größten Proteste während der monatelangen Unruhen in Hongkong im Jahr 2019 organisierte, löst sich auf, wie die Gruppe am Sonntag, 15. August 2021, mitteilte. © Quelle: Vincent Yu/AP/dpa