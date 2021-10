„Kein Grund, traurig zu sein“: Konservative Werteunion verabschiedet Bundeskanzlerin mit Tweet

Anzeige

Die Werteunion, die sich selbst als „liberale, christliche und konservative Basisbewegung in der Union“ bezeichnet, ist für ihre Ablehnung der Politik von Angela Merkel bekannt. Am Samstagvormittag machte sie ihre Position in einem Tweet noch einmal deutlich.

„Für uns definitiv kein Grund, traurig zu sein“, kommentierte die Werteunion das baldige Ausscheiden Merkels aus der Bundespolitik. Dazu twitterte der Account ein Foto von Merkel mit der Aufschrift „Eine gute Nachricht… Merkel ist weg!“.

Auch wenn die Haltung der Werteunion nichts Neues ist, zeigten sich einige Twitter-Nutzer irritiert angesichts der stumpfen Verabschiedung. „Wer solche Parteifreunde hat, braucht keine Feinde mehr. Oder wurde der Account gekapert?“, kommentierte ein User.

Warum der Tweet an diesem Samstag veröffentlicht wurde, geht aus der Veröffentlichung der Werteunion nicht hervor. Vier Tage zuvor übergab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Merkel die Entlassungsurkunde. Die scheidende Kanzlerin bleibt jedoch noch geschäftsführend im Amt, bis die neue Regierung steht.