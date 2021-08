Doha: Verhandlungen mit den Taliban treten auf der Stelle

Anzeige

Brüssel. Der italienische General Claudio Graziano brachte die Misere in Afghanistan auf den Punkt. „Wir haben befürchtet, dass sich die Zeit in 20 Wochen um 20 Jahre zurückdrehen würde – doch es reichten leider 20 Tage aus”, sagte der Chef des EU-Militärausschusses, dem Onlinemagazin „Politico”. Der rasante Vormarsch der Taliban hat der EU deutlich vor Augen geführt, wie wenig Einfluss sie nach dem Abzug der internationalen Truppen noch auf die Entwicklung in Afghanistan hat.

Die EU hat zwar einen Sonderbeauftragten zu den Verhandlungen zwischen den Taliban und Vertretern der afghanischen Regierung geschickt. Diese finden seit Monaten in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, statt. Sie sollten, so war es gedacht, zu einem belastbaren politischen Abkommen für Afghanistan führen.

Appell von Borrell bleibt ungehört

Doch abgesehen von Aufrufen, die Kampfhandlungen einzustellen, ist bei den Verhandlungen nichts herausgekommen. Zuletzt verhallte ein Appell des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell ungehört. Er rief die Taliban dazu auf, sofort an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die EU werde ein islamisches Emirat nicht anerkennen. Den Taliban drohe die Isolation, warnte Borrell.

Video Afghanistan: Taliban nehmen Kandahar ein 1:14 min Die Taliban nähern sich auf ihrem Eroberungsfeldzug durch Afghanistan der Hauptstadt Kabul. © Reuters

Doch die Taliban geben sich unbeeindruckt. An einer politischen Lösung des Konflikts scheinen die radikalen Islamisten nicht interessiert, wie EU-Diplomaten in Brüssel unter der Hand sagen. In rasendem Tempo erobern sie eine Stadt nach der anderen in Afghanistan. Die radikalen Islamisten glauben offenbar, auch ohne politische Konzessionen ihr Ziel zu erreichen und Kabul einzunehmen.

Grünen-Europaabgeordnete spricht von Alibi-Veranstaltung

„Gespräche zwischen den Konfliktparteien, wie sie in Doha stattfinden, sind zwar prinzipiell notwendig”, sagte die Grünen-Europaabgeordnete und Konfliktforscherin Hannah Neumann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Sie verkommen aber zunehmend zu einer Alibi-Veranstaltung.”

Die Taliban gäben zwar vor, in Doha über den Frieden zu verhandeln, sagte Neumann: „Doch in Afghanistan schaffen sie mit brutaler Härte Fakten. Das ist das Gegenteil von vertrauensbildenden Maßnahmen.”

Die EU müsse deshalb alternative Szenarien entwickeln, sagte die Abgeordnete. Der Druck auf die Taliban müsse massiv erhöht werden. Es müsse sichergestellt werden, dass humanitäre Hilfe alle Menschen in Afghanistan erreiche.

„Außerdem müssen zukünftige Hilfszahlungen an Demokratie und Menschenrechte geknüpft werden”, sagte Neumann. Zudem fordert sie, Menschenrechtsverbrechen in Afghanistan zu dokumentieren, “damit diese später verfolgt werden können”.