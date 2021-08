Kasachstan: Mehrere Tote bei Explosionen in Munitionsdepot

Anzeige

Nur-Sultan. Bei Explosionen in einem Munitionslager im Süden Kasachstans in Zentralasien sind mindestens fünf Soldaten ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Vermisste, sagte Verteidigungsminister Nurlan Jermekbajew am Freitag der kasachischen Agentur Tengrinews zufolge.

Rund 90 Menschen waren bei den Detonationen am Donnerstagabend auf einem Militärgelände in dem Gebiet Schambyl verletzt worden. Unter ihnen seien ausschließlich Militärangehörige und Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Weshalb es zu den Explosionen kam, werde noch untersucht, sagte Jermekbajew, der zugleich seinen Rücktritt anbot. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass absichtlich ein Brand gelegt worden war. Mehr als 1000 Menschen in der Umgebung mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Eine Bahnstrecke war gesperrt worden.

Sechs Explosionen, Feuer mit hoher Rauchsäule

Videos zeigten ein größeres Feuer mit einer hohen Rauchsäule. Das Verteidigungsministerium zählte sechs Explosionen. Einen ähnlichen Vorfall hatte es vor zwei Jahren im Süden der Ex-Sowjetrepublik gegeben. Dabei waren mehrere Menschen getötet worden.