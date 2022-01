Kasachstan-Krise: Russische Soldaten wieder abgezogen

Anzeige

Anzeige

Das russische Verteidigungsministerium hat die Rückkehr von Soldaten nach Hause bekannt gegeben, die wegen der gewaltsamen Unruhen in Kasachstan dort stationiert worden waren. Alle russischen Flugzeuge mit Truppen an Bord seien wieder eingetroffen, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag mit. Ob sich noch andere Soldaten der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit in Kasachstan befanden, war zunächst unklar.

Die von Russland geführte Organisation aus sechs früheren Republiken der Sowjetunion hatte mehr als 2000 Friedenssoldaten nach Kasachstan geschickt. Sie stimmte der Entsendung am 5. Januar auf Antrag des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew zu.

Die Unruhen waren auf Proteste zurückgegangen, die am 2. Januar wegen stark gestiegener Treibstoffpreise begonnen hatten. Demonstranten stürmten Regierungsgebäude und steckten diese in Brand. Dutzende Menschen wurden bei Auseinandersetzungen mit kasachischen Sicherheitskräften getötet.