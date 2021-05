Karliczek stellt 300 Millionen Euro schweres Förderpaket für Covid19-Medikamente vor

Anzeige

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts haben sich heute zu den aktuellen Entwicklungen in der Pandemie geäußert. Ebenfalls anwesend war Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Sie stellte ein Förderprogramm für die Arzneimittelentwicklung in Höhe von 300 Millionen Euro vor. „Damit wollen wir der Pandemie den Schrecken nehmen“, so Karliczek.

Forschungsministerin Anja Karliczek kündigte ein Förderprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro zur Erforschung von Medikamenten gegen Covid19 an. Gefördert werden soll die späte klinische Phase bis zur Zulassung wirksamer Medikamente.

„Damit wollen wir der Pandemie den Schrecken nehmen“, so Karliczek. „Wirksame Medikamente gegen Covid19 werden benötigt, auch wenn viele Menschen geimpft sind.“ Nicht alle Menschen seien bereit, sich impfen zu lassen, bei anderen sei eine Impfung nicht möglich. Auch diese Menschen sollen geschützt werden. „Die Entwicklung von Arzneimitteln dauert in der Regel Jahre“, gab die Ministerin zu bedenken. „Es wird nicht morgen ein Medikament geben.“

Karliczek zu Biontech: „Sie haben Epochales geleistet“

Karliczek betonte zudem, dass deutsche Unternehmen bereits viel in der Pandemie-Bekämpfung geleistet hätten: „Es ist ein Verdienst der Wissenschaft, dass wir heute so weit sind.“ Sie hob vor allem das Unternehmen Biotech um das Gründerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci hervor. „Sie haben Epochales geleistet“, sagte die Forschungsministerin.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstrich die Bedeutung der Medikamentenentwicklung: „Das Virus wird bleiben und einige können nicht geimpft werden.“ Bei anderen komme es trotz Impfung zu einer Erkrankung. Dann könnten Arzneien Abhilfe schaffen.

Gemeinsam mit RKI-Chef Lothar Wieler mahnte Spahn die Deutschen nun nicht ungeduldig zu werden. Es sollten weiterhin die Hygienemaßnahmen und Regelungen der Corona-Bekämpfung umgesetzt werden, um das Sinken der Infektionszahlen beizubehalten.

Impfungen für Kinder

Spahn (CDU) hatte zudem am Dienstag bekräftigt, dass bis zum Ende der Sommerferien den 12- bis 18-Jährigen in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden soll. Am Dienstagabend gab die EMA auf dpa-Anfrage bekannt, dass sie noch im Mai über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden will. Das Verfahren könne angesichts von Fortschritten bei der Bewertung beschleunigt werden und Ende des Monats abgeschlossen sein.

Der Virologe Christian Drosten schätzt derweil, dass die Bevölkerung in Deutschland ungefähr in den kommenden eineinhalb Jahren immun gegen das Coronavirus wird. Jeder werde immun werden, durch die Impfung oder durch natürliche Infektion, sagte der Wissenschaftler der Charité Berlin im Podcast „Coronavirus-Update“ (NDR-Info).

Infektionszahlen sinken weiter

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch binnen eines Tages 14.909 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 18.034 Neuansteckungen gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 107,8 (Vortag: 115,4; Vorwoche: 132,8).