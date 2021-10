Anzeige

Berlin. SPD-Gesundheits­experte Karl Lauterbach fordert die Einbindung von Testzentren, Apotheken und Gesund­heitsämtern, um die Impf­kampagne anzukurbeln. „Die Impf­bereitschaft ist zum Erliegen gekommen. Um sie wieder anzukurbeln, brauchen wir dringend unkonven­tionelle Wege“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Er prognostiziert steigende Fallzahlen im Herbst und Winter. Man könne es sich „nicht leisten, weiter­zu­machen wie bisher“. „Die Zeit rennt uns davon“, sagte er weiter.

Dem SPD-Bundestgabgeordneten schweben vor allem niedrig­schwellige Impf­angebote vor. So schlägt er etwa vor, dass Apotheker neben Grippe­impfungen in diesem Jahr auch Corona-Impfungen anbieten.

Auch plädiert er dafür, den Wegfall von Gratis­schnell­tests für alle zu nutzen und die Testzentren einzubinden. „Wenn die Schnelltests kommende Woche kostenpflichtig werden, hätte jeder, der vor dem Schnell­test­zentrum steht, die Wahl: Zahle ich jetzt 20 Euro für einen Test oder mache ich gleich vor Ort eine kostenlose Impfung?“, zitiert ihn die „Welt am Sonntag“. Und auch in Gesund­heits­ämtern sollte nach Ansicht von Lauterbach gegen Corona geimpft werden.

Zwar war die Impfquote in Deutschland zuletzt nach oben korrigiert worden. So hatte das RKI zuletzt Erfassungsschwierigkeiten eingeräumt und den Anteil der Menschen, die bereits vollständig geimpft sind, schätzungsweise auf 80 Prozent der Bevölkerung beziffert. Doch um das Infektions­geschehen unter Kontrolle zu bringen, ist eine Impfquote von 85 Prozent nötig. Das hatte das RKI in den vergangenen Monaten immer wieder betont.