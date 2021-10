Lauterbach postet Selfie mit Drosten – Twitter-Nutzer lassen Duo singen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Witzeleien, Spott und schräge Vergleiche gab es reichlich, als die Spitzen der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, sowie FDP-Chef Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing ihr erstes Vorsondierungstreffen Anfang der Woche mit einem Instagram-Selfie krönten. Auf Twitter entstand regelrecht ein Überbietungswettbewerb mit den lustigsten Spielereien.

Mal wurden die Politiker mit Apps jünger, mal älter gemacht. Mal wurden sie zu befreundeten Elternpaaren, mal zu Abiturienten, die sich nach 20 Jahren wieder treffen. Am häufigsten aber wurden sie zur Band. Manche erinnerten die vier an Silbermond, andere ließen sie „We Are Family“ von Sister Sledge singen. Wieder ein anderer sah Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing deutlich rockiger unterwegs und schlug für sie den Namen „E-Motörhead“ vor.

Die Bandvergleiche sind ein Meme-Klassiker. Und in Mode scheint die Art von Humor auch in der Politik zu kommen. Auch wenn SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sich und Virologe Christian Drosten ausdrücklich nicht als „Rockband“ sieht. Nach einem Treffen teilte Lauterbach am Donnerstag auf Twitter ein Foto, das ihn und Drosten zeigt. Dazu schrieb er: „Zwar keine Rockband. Aber immerhin voller Ideen, wie die 4. Welle so flach wie möglich über Deutschland spülen könnte.“

„I Will Survive“, „Stayin‘ Alive“ und „Iron Man“

Anzeige

Ein weiteres prädestiniertes Foto also, und eine weitere Tweet-Flut. Nur diesmal waren es Lauterbach und Drosten, deren Foto für Gesangsvideos herhalten musste. Dabei ging es einmal mehr sowohl poppig als auch rockig zu. So ließen Nutzer die beiden Gesundheitsexperten in kurzen Videos etwa „I Will Survive“ von Gloria Gaynor, „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees und „Iron Man“ von Black Sabbath zum Besten geben.

Anzeige

Am Ende wurden Lauterbach und Drosten auf Twitter also doch zur Band. Als „Punk der Wissenschaft“, zu dem die Punkband ZSK Drosten im vergangenen Jahr erklärte, böte sich für die Zukunft ja auch schon ein Genre an, falls doch noch Ambitionen erwachsen. Vorerst dürften die beiden aber in der Politik und Virologie ausreichend beschäftigt sein.