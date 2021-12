Lauterbach: Bund hat zu wenig Impfstoff bestellt – reicht laut Bericht nicht für Booster-Kampagne

Anzeige

Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Impfkampagne in Deutschland in Gefahr. Wie er laut „Spiegel“ gegenüber den Gesundheitsministern der Länder gesagt haben soll, habe der Bund viel zu wenig Impfstoff bestellt. Es gebe einen gravierenden Impfstoffmangel in den nächsten Monaten, so Lauterbach.

Klaus Holetschek, der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, bestätigte, dass Lauterbach nach der Inventur erklärt habe, dass Deutschland deutlich mehr Impfstoffe brauche. Lauterbach werde mit den Herstellern sprechen, kündigte Holetschek an.

Moderna liefert mehr als Biontech

Lauterbach habe laut Bericht gesagt: „Für das gesamte 1. Quartal ist viel zu wenig Impfstoff gekauft worden. Die Mengen reichen nicht, um die Boosterimpfkampagne zu fahren“. Besonders betroffen sei ausgerechnet der wichtige Monat der Boosterkampagne, für den Impfstoff fehle. „Und die Situation ist im Februar und März nicht besser“, wird Lauterbach zitiert.

Moderna kann offenbar deutlich mehr Impfdosen liefern als Biontech: So würde Deutschland in den letzten beiden Wochen des Jahres 10 Millionen Dosen Moderna pro Woche erhalten. Von Biontech gebe es zwei Millionen Impfdosen in den beiden letzten Wochen zusammen.