Gesundheitsminister Lauterbach will weiter in Talkshows auftreten: Jedoch seltener

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach will auch in seinem neuen Amt als Bundesgesundheitsminister weiter in Talkshows auftreten. Allerdings werde er seltener dort sein, weil er jetzt eine andere Arbeit leisten müsse, sagte Lauterbach dem „Spiegel“ in einem am Freitag online veröffentlichten Interview.

„Trotzdem werde ich auch weiter Öffentlichkeitsarbeit machen“, kündigte der 58-Jährige an: „In einer Gesundheitskrise, in der es darum geht, die Bevölkerung mitzunehmen, ist es zentral, dass der Minister Wissenschaft und Politik in Alltagssprache übersetzt.“ Dafür werde er un

terschiedliche Formate nutzen, auch Talkshows.

Lauterbach trat in Talkshows als Mahner auf

Anzeige

Der Epidemiologe Lauterbach war insbesondere seit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 in zahlreichen Fernseh-Talkshows zu Gast und dort als Mahner gegen zu lockere Regeln aufgetreten.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Im Interview mit dem „Spiegel“ kündigte er an, dass er als Minister die Wissenschaft stärker als bislang zur Grundlage von politischen Entscheidungen machen wolle. „Dafür werde ich eng mit einem Netzwerk von Wissenschaftlern zusammenarbeiten, damit sie eine noch größere Rolle in der politischen Gestaltung spielen“, sagte er.