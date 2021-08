Lauterbach und seine Warnungen: Die wichtigsten Tweets der vergangenen Tage

Anzeige

Hannover. „Bundestagsabgeordneter, der noch selbst tweetet” – so knapp und doch so beredt steht es im Twitter-Profil von Karl Lauterbach. Der SPD-Gesundheitsexperte heizt mit seinen Social-Media-Kommentaren zur Corona-Krise immer wieder neue Debatten an.

Dabei fungiert er wie eine Mischung aus Nachrichtensprecher, Warner, Pandemieexperte – und natürlich immer auch Politiker. Mehrere Hundert Male werden seine Posts in der Regel geteilt, teils mehr als 1000-mal mit einem Herz markiert.

Lauterbach hat dreimal mehr Twitteranhänger als Olaf Scholz

Knapp 600.000 Menschen haben seine Beiträge bei Twitter abonniert – bei seinem Parteikollegen und Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sind es nur 160.000.

Die Gefährdung der Kinder in der Pandemie

Aktuell macht Lauterbach etwa mit Blick auf steigende Fallzahlen in den jungen Altersgruppen darauf aufmerksam, wie gefährdet die lange übersehene Gruppe der Kinder in der Pandemie ist, besonders in NRW.

Und er fordert, dass Afrika selbst Impfstoffe produzieren soll, statt durch reiche Länder versorgt zu werden.

Lauterbach sieht zudem das Hamburger 2G-Modell als Vorbild für ganz Deutschland. Und er schließt sich BAP-Gründer Wolfgang Niedecken an und wünscht sich, dass „die Ungeimpften der Wissenschaft folgen”.

Lauterbach macht auch auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse aufmerksam, etwa eine Studie zu Long Covid und zur Häufigkeit einer Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Impfung im Vergleich zu nach einer Corona-Erkrankung.

Corona ist jedoch nicht das einzige gesundheitspolitische Thema, dem sich Lauterbach widmet. So plädiert der Politiker für höhere Löhne von Pflegekräften.

Für seine Positionen gerät der SPD-Politiker auch selbst immer wieder ins Kreuzfeuer. Die massiven Anfeindungen gegen seine eigene Person thematisiert Lauterbach bei Twitter mit sachlichen Worten.