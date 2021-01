Kapitol-Besetzung: Tote Frau war offenbar Air-Force-Veteranin

Anzeige

Berlin. Bei der Frau, die bei den Protesten im und am Kapitol in Washington ums Leben gekommen ist, soll es sich um eine Air-Force-Veteranin und Anhängerin des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump handeln. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Familie der Toten.

Der TV-Sender KUSI News aus San Diego sprach demnach mit dem Ehemann der Verstorbenen. Dem Bericht zufolge soll sie 14 Jahre in der US-Luftwaffe gedient haben. Ihr Gatte beschreibt sie als große Trump-Anhängerin und Patriotin.

Die konservative US-Zeitung „New York Post“ sprach einem weiteren Bericht zufolge mit der Familie des Ehemanns. Diese soll aus dem TV von dem Tod erfahren haben und sei noch nicht offiziell informiert worden.

Von offizieller Seite aus wurde die Identität bislang nicht bestätigt. Der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, sagte in der Nacht zu Donnerstag lediglich, eine Frau sei am Mittwoch im Kongressgebäude von einem Polizisten angeschossen worden und später im Krankenhaus gestorben. „Darüber hinaus wurden heute drei weitere Todesfälle aus der Umgebung des Kapitols gemeldet. Eine erwachsene Frau und zwei erwachsene Männer scheinen an unterschiedlichen medizinischen Notfällen gelitten zu haben, die zu ihrem Tod führten“, sagte er weiter.

Contee hatte keine Angaben dazu gemacht, wer die Frau war, die im Kapitol angeschossen wurde. „Das ist ein tragischer Vorfall, und ich kondoliere der Familie und den Freunden des Opfers“, sagte er. Der Vorfall werde intern von der Polizei untersucht. Unklar blieb auch, um welche medizinischen Notfälle es sich handelte.

Eskalation in Washington nach Trump-Rede

Bei den Zusammenstößen seien mindestens 14 Polizisten verletzt worden, zwei davon schwer, berichtete Contee. Einer der Schwerverletzten sei von Demonstranten in die Menge gezogen und dort angegriffen worden. Der zweite habe erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten, als er von einem Projektil getroffen worden sei.

Proteste wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington waren am Mittwoch eskaliert und hatten das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Nach einer aufstachelnden Rede des Republikaners marschierten Trump-Unterstützer vor dem Kapitol auf, dem Sitz des US-Parlaments, um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren.

Randalierer stürmten das Kongressgebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen unterbrechen, Parlamentssäle wurden geräumt, Abgeordnete in Sicherheit gebracht. Erst Stunden später nahm der Kongress seine Beratungen demonstrativ wieder auf, um Trumps Niederlage bei der Wahl endgültig zu besiegeln. Bei den Unruhen kamen nach Polizeiangaben vier Menschen ums Leben.