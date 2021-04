Wie Laschet und Söder in die letzte Runde ihres Kandidatenstreits gehen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Weit auseinander stehen die beiden, Armin Laschet ganz links außen und Markus Söder ganz rechts. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haben sich zwischen ihnen positioniert, als gelte es, zwei auseinander zu halten.

Und tatsächlich ist das, was da am Sonntagnachmittag im Foyer eines der Bundestagsggebäude passiert, eine Art Auftakt zum Duell. „Wir haben beide unsere Bereitschaft erklärt anzutreten“, sagt erst CDU-Chef Laschet. „Wir haben festgestellt, dass wir beide geeignet und bereit sind“, sagt CSU-Chef Markus Söder. Damit ist das Rennen um die Kanzlerkandidatur, das schon so lange schwelt, auch offiziell eröffnet. Söder hatte sich bisher auf Andeutungen beschränkt.

Nervös ist man in der Union zuletzt geworden, Fraktion und Partei drängten auf Entscheidungen. Vize-CDU-Chef Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident, schimpfte ungeduldig, man könne nicht auf ein Pfingstwunder warten.

Anzeige

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Zur Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstandes der Bundestagsfraktion kamen die beiden Parteichefs daher nach Berlin – um zu sagen, dass noch nichts entschieden ist, aber dass man immerhin mal miteinander gesprochen habe und sich wirklich ganz ausnehmend gut verstehe. „Nicht abschließend“ sei das Gespräch gewesen, verkündet Söder.

Video Laschet und Söder bereit für Unions-Kanzlerkandidatur 2:25 min Der geschäftsführende Unionfraktionsvorstand berät derzeit zur K-Frage der Union. © Reuters

Söders Mappe, Laschets Fuß

Anzeige

Während Laschet sagt, man brauche eine schnelle Entscheidung, blättert Söder in seiner Mappe. „Die Welt braucht ein stabiles Deutschland“, sagt Laschet.

Söder sagt, die Union müsse sich ein Stück weit neu erfinden und dieses Programm mit der Person an der Spitze glaubwürdig verschmelzen. Es komme nicht auf die Ambitionen Einzelner an, sondern „auf das Wohl aller“. An der anderen Seite kippt Laschet einen Fuß auf die Ferse, ganz entspannt ist er nicht.

Anzeige

Söder sagt, er sei bereit, zu kandidieren, „wenn die größere Schwester das breit unterstützt“. Es sei dann „eine klare Sache, dass man da nicht kneifen darf“. Er würde dann also kandidieren, auch wenn dieser Schritt für ihn nicht einfach sei. Das ist das Angebot, die Aufforderung zum Duell. „Wenn die CDU eine andere Entscheidung fällt, würden wir das akzeptieren“, sagt Söder. Das ist das Rückzugsangebot. Er mahnt die CDU, die Entscheidung „nicht auf Biegen und Brechen“ zu treffen. Er verweist auf die Umfragen, die „noch Luft nach oben lassen“. Er betont, Mitglieder und Bevölkerung müssten eine Entscheidung mittragen. In den Umfragen unter Mitgliedern und Bevölkerung liegt Söder seit Monaten klar vor Laschet.

Parteispitzen tagen am Montag

Der sagt, ihm sei es in den vergangenen Monaten gelungen, die CDU zusammenzuführen die sich in der Parteivorsitzfrage so zerstritten habe. Und um Einigkeit gehe es auch weiterhin.

Wann die Entscheidung fällt, lassen beide offen.

Am Montagvormittag kommt zunächst das CDU-Präsidium zusammen. Kurzfristig wurde von Videokonferenz auf Präsenzsitzung umgestellt. Am Abend trifft sich dann die CSU-Spitze. Wenn das CDU-Präsidium sich klar hinter Laschet stelle, werde der Kanzlerkandidat, heißt es in der Union. Laschet sagt, er wolle der Sitzung ungern vorgreifen. Söder sagt, man dürfe auf keinen Fall den Humor verlieren. Am Abend ergänzt er in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“, man habe vereinbart, dass in diesen SItzungen keine Beschlüsse fallen.

In der Fraktionsklausur hat Laschet schon mal etwas Unterstützung von Angela Merkel bekommen. Die Kanzlerin hat vor ihn vor zwei Wochen in einer TV-Talkshow kritisiert. Nun versucht sie offenbar, dies zu relativieren. Bayern sei mittlerweile sogar noch mehr von der gemeinsamen Bund-Länder-Linie abgewichen als NRW, sagt die Kanzlerin laut Teilnehmern. Laschets ehemaliger Konkurrent um den Parteivorsitz, Friedrich Merz, warnt am Wochenende davor, Umfragen zu ernst zu nehmen und fordert, die CDU könne sich die Kanzlerkandidatur nicht nehmen lassen.

Anzeige

Einen konkreteren Zeitplan hat mittlerweile Vize-CDU-Chef Bouffier vorgeschlagen. Man könne formell doch am 19. April über die Kanzlerkandidatur beschließen, hat er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. An dem Tag wollen auch die Grünen bekanntgeben, wer für sie die Kanzlerkandidatur übernimmt.

Söder und Laschet verlassen die Pressekonferenz hintereinander, jeder bleibt in seinem Kreis.