Von Kampfabstimmung bis Selbstnominierung: Wie die Union ihre K-Frage bisher klärte

Berlin. Die SPD hat Olaf Scholz längst als ihren Kanzlerkandidaten benannt, die Grünen wollen es am 19. April tun. Nur die Union wirkt planlos: CDU-Chef Armin Laschet hat immerhin erklärt, dass er Kanzler werden will. Allerdings steht CSU-Chef Markus Söder auf der Bremse und will der Nominierung Laschets zum gemeinsamen Kandidaten bislang einfach nicht zustimmen – offenbar, weil er selbst in den Umfragen viel bessere Chancen hat.

Doch wie können sich die Schwesterparteien einigen? Ein Blick in ihre wechselvolle Geschichte zeigt: Nur wenigen Kanzlerkandidaten fiel ihre Aufstellung in den Schoß.

Konrad Adenauer (1949): Die Eigen-Nominierung

Konrad Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rates.

Konrad Adenauer, vor dem Krieg Oberbürgermeister Kölns, spielte nach 1945 eine führende Rolle beim Aufbau der CDU, der Erarbeitung des Grundgesetzes und als Vertreter der Westdeutschen gegenüber den Alliierten. Zum Kanzlerkandidaten von CDU und CSU wurde er erst nach der Bundestagswahl 1949: Er lud die Spitzen beider Parteien in sein Privathaus, um sie zur Bildung einer Mitte-Rechts-Koalition unter seiner Führung zu überreden. Adenauer war dann von 1949 bis 1963 erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Ludwig Erhard (1965): Populärer Vizekanzler

Ludwig Erhard. © Quelle: imago images/ZUMA/Keystone

Nach einer Absprache mit dem Koalitionspartner FDP trat Adenauer 1963, zwei Jahre vor der Bundestagswahl, als Kanzler zurück. Die Koalition im Bundestag wählte den populären Wirtschaftsminister und Vizekanzler Erhard zum neuen Regierungschef, der dann 1965 als Spitzenkandidat für die CDU die Wahlen gegen SPD-Chef Willy Brandt gewann. Allerdings verlor er dann schnell an Rückhalt, auch in seiner Koalition, die im Oktober 1966 zerbrach.

Kurt Georg Kiesinger (1969): Im Bundestag gekürt

Kurt Georg Kiesinger im Jahr 1967. © Quelle: imago images/United Archives

Als die FDP 1966 die Koalition unter CDU-Kanzler Erhardt verließ, beschloss die Unionsfraktion, im Parlament einen neuen Kanzler wählen zu lassen. Im dritten Wahlgang setzte sich unionsintern der baden-württembergische Ministerpräsident Kiesinger durch. Er schmiedete die erste große Koalition mit der SPD, konnte sein Amt bei den Bundestagswahlen 1969 aber nicht gegen seinen Vizekanzler und Außenminister Brandt verteidigen.

Rainer Barzel (1972): Vom Fraktions- zum Parteichef zum Kandidaten

Rainer Barzel 1971 auf einem CDU-Parteitag. © Quelle: imago images/Sven Simon

Rainer Barzel war 1962/63 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und ab 1964 Unionsfraktionschef im Bundestag – zunächst unter CDU-, dann unter SPD-Kanzlerschaft. 1971 wurde er auch CDU-Chef. Nach vielen Fraktionswechseln von SPD und FDP zur Union wollte er Willy Brandt 1972 per Misstrauensvotum als Kanzler ablösen, scheiterte aber knapp. Brandt leitete dennoch vorgezogene Neuwahlen ein, die er gegen den CDU/CSU-Kanzlerkandidaten Barzel klar gewann.

Helmut Kohl (1976): Erster Versuch des neuen CDU-Chefs

Helmut Kohl im Jahr 1994. © Quelle: imago stock&people

In seiner Heimat Rheinland-Pfalz war Kohl 1966 CDU-Chef und 1969 Ministerpräsident geworden, nach einem erfolglosen Versuch 1971 wurde er 1973 auch Bundesvorsitzender der CDU. Bei den Bundestagswahlen 1976 trat Kohl als Herausforderer von SPD-Kanzler Helmut Schmidt an. Die Union wurde stärkste Kraft, aber die FDP setzte die Koalition mit Schmidt fort.

Franz Josef Strauß (1980): Kampfabstimmung in der Fraktion

Franz Josef Strauß.

Nach seiner Niederlage 1976 verzichtete Kohl auf eine erneute Kandidatur gegen Schmidt. Daraufhin wurden die Ministerpräsidenten Bayerns und Niedersachsens, Franz Josef Strauß (zugleich CSU-Chef) und Ernst Albrecht (CDU), zu Top-Anwärtern. Ende Mai 1979 erklärte sich Strauß bereit – auch auf Wunsch vieler CDU-Politiker.

Vier Tage später nominierte der CDU-Vorstand Albrecht. Der Konflikt wurde öffentlich ausgetragen und im Juli durch Abstimmung in der Unionsfraktion entschieden: In geheimer Abstimmung gewann Strauß. Bei der Wahl wurde die Union stärkste Kraft, aber Schmidt konnte mit der FDP weiterregieren.

Helmut Kohl (1983): Mit Amtsbonus gegen die SPD

Helmut Kohl.

Ende 1982 zerbrach Schmidts sozialliberale Koalition am Streit über die Wirtschaftspolitik. Teile der FDP wählten im Bundestag mit der Union in einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Schmidt Helmut Kohl zum Kanzler, der später Neuwahlen am 6. März einleitete – und die er als Amtsinhaber gegen den SPD-Kanzlerkandidaten, den ehemaligen Regierenden Bürgermeister und Ex-Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel, gewann. Er blieb Kanzler, bis er 1998 gegen den SPD-Herausforderer, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, verlor.

Edmund Stoiber (2002): Nominierung beim Frühstück

Edmund Stoiber.

Als die Union für 2002 ihren Herausforderer für den angeschlagenen Schröder bestimmen wollte, der vier Jahre mit den Grünen regiert hatte, war es erst zwei Jahre her, dass Angela Merkel im Zuge der Parteispendenaffäre zur CDU-Chefin geworden war. Mehreren CDU-Granden und Ministerpräsidenten signalisierten ihr, dass man ihr das Kanzleramt nicht zutraue und den CSU-Chef und Ministerpräsidenten Bayerns, Edmund Stoiber, vorziehen würde. Merkel ging in die Offensive – und bot Stoiber die CDU/CSU-Kandidatur im Januar 2002 bei einem Frühstück in dessen Haus in Wolfratshausen an.

Angela Merkel (2005): Chance der vorgezogenen Wahl

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Ablegen des Amtseides 2005.

Angesichts der verlorenen Landtagswahl im SPD-Stammland im Mai 2005 und bröckelnder Unterstützung in der eigenen Bundestagsfraktion ergriffen Kanzler Schröder und SPD-Chef Franz Müntefering die Flucht nach vorn und leiteten vorgezogene Neuwahlen ein: Ein Jahr früher als vorgesehen musste die CDU im September 2005 einen Herausforderer Schröders benennen – dieses Mal wurde Merkels Kandidatur auch von CSU-Chef Stoiber unterstützt. Das Wahlziel, eine Regierung mit der FDP zu bilden, verfehlte Merkel und wurde knapp Kanzlerin einer großen Koalition.