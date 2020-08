Kanzleramtschef Helge Braun: Zweiter “Lockdown” nicht auszuschießen

Anzeige

Berlin. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) bleibt skeptisch, wenn es um die Abwendung eines erneuten “Lockdowns” in der Bundesrepublik geht. Deutschland habe “es in gewisser Weise nicht in der eigenen Hand”, sagte Braun in der Talksendung von Maybrit Illner am Donnerstagabend im ZDF. Der CDU-Politiker mahnt die deutsche Bevölkerung und verweist dabei auf Spanien, wo die Infektionszahlen bereits wieder stark steigen und bei der ersten Welle viele Menschen gestorben waren und der “Lockdown” wesentlich härter ausfiel als hierzulande.

Zudem äußerte sich Braun zu den vielfach kritisierten und unterschiedlichen Regelungen der Corona-Maßnahmen von Bundesland zu Bundesland. “Unterschiedlichkeit ist immer in Ordnung, wenn sie auf unterschiedlichen Infektionszahlen fußt”, erklärte der Minister in der Runde. In den vergangenen Wochen waren unter anderem die unterschiedlichen Regelungen im Bereich von Privat- und Familienfeiern stark kritisiert worden. In ihrer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel konnten sich die Ministerpräsidenten allerdings nicht auf einheitliche Begrenzung einigen. Die Bundesregierung soll auf eine bundesweit einheitliche Begrenzung auf Feiern mit 25 Menschen abgezielt haben.