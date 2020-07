Kanzleramtschef begrüßt Prüfung einer Corona-Test-Pflicht für Reiserückkehrer

Helge Braun Das Bundeskanzleramt wird erweitert. Im Kanzlerpark erhält das Band des Bundes im Westen seinen städtbaulichen Abschluss. Der Erweiterungsbau deckt den zusätzlichen Bedarf von 400 Büroräumen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2023 geplant und soll bis 2027 fertiggestellt werden. Der Entwurf stammt vom Architektenduo Axel Schultess und Charlotte Frank, welche auch das Kanzleramt entworfen hatten. *** Helge Braun The Federal Chancellery is being expanded In the Chancellery Park, the federal governments ribbon in the west is receiving its urban completion The expansion building covers the additional requirements of 400 offices The start of construction is planned for 2023 and is to be completed by 2027 The design comes from the architect duo Axel Schultess and Charlotte Frank who also designed the Chancellery. © Quelle: imago images/Mike Schmidt