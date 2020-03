Kandidatur der US-Demokraten: Auch Amy Klobuchar gibt auf

Anzeige

Washington. Die US-Senatorin Amy Klobuchar hat ihre Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten zurückgezogen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Demnach will sie nun den früheren Vizepräsidenten Joe Biden unterstützen. Beide stehen für einen moderaten Kurs.

Einen Tag vor dem Super-Tuesday, an dem in 14 Bundesstaaten der USA abgestimmt wird, zieht sich damit die nächste Bewerberin zurück. Bereits am Sonntag hatte der Ex-Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg, aufgegeben.

Mehr in Kürze.

RND/cz