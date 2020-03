Kandidaten für den CDU-Vorsitz stellen sich digital vor

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die CDU setzt bei der Suche nach ihrem künftigen Vorsitzenden auf Internetformate. Die Kandidaten um den Parteivorsitz – jedenfalls die drei bekanntesten: Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen – sollen sich der Parteibasis in „digitalen Townhalls“ präsentieren. Darauf einigten sich die drei Bewerber am Montagabend im Gespräch mit der Noch-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

Wie die “digitalen Townhalls” konkret aussehen und ablaufen sollen, steht jedoch noch nicht fest. Es liefen derzeit intensive Vorbereitungen, heißt es aus dem Konrad-Adenauer-Haus.

Parteimitglieder können digital Fragen stellen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sicher ist: Beide Veranstaltungen finden in Berlin statt. Die erste ist für die nächsten zwei Wochen vorgesehen. Dass sie digital ablaufen soll, bedeutet, dass interessierte Parteimitglieder nicht vor Ort sein müssen, um Fragen zu stellen. Wie aber die Fragen zu den Kandidaten kommen, wer sie stellen darf und welche Themenfelder abgedeckt werden, müsse noch geklärt werden, sagte eine Parteisprecherin am Dienstag.

Zwar werden die einzelnen Kandidaten Besuche in den Landesverbänden absolvieren - aber nicht im Dreierpack wie noch 2018, als die damaligen drei Bewerber um den Parteivorsitz gemeinsam durchs Land tourten. Gemeinsame Vorstellungsrunden sieht die Parteizentrale diesmal ausschließlich in Online-Videoformaten vor.

So soll ein „CDU live“-Talk im YouTube-Kanal der Partei ausgestrahlt werden. Außerdem sollen CDU-Mitglieder ihre Fragen an die Kandidaten in sogenannten „Kandidaten-Fragebögen“ schriftlich einreichen. An dem gut einstündigen Treffen nahmen am Montagabend neben den Kandidaten und der aktuellen Parteivorsitzenden auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig teil.

Die Gespräche bezeichnete Kramp-Karrenbauer als “gut und konstruktiv”. Sie sprach von “guten Regeln für einen fairen Wettbewerb", die die Kandidaten am Montagabend festgelegt hätten. Auch Generalsekretär Ziemiak zeigte sich zufrieden. Die Einigung auf das abgestimmte Verfahren zeuge davon, dass die Kandidaten zum Wohle der CDU gemeinsam den Weg bis zum Parteitag gestallten wollten.

Anzeige

Zehn weitere CDU-Mitglieder wollen ins Rennen gehen

Für den Parteivorsitz würden sich noch zehn weitere CDU-Mitglieder interessieren, hieß es aus der Parteizentrale. Darunter soll auch eine Frau sein. Die Interessenten haben sich noch nicht öffentlich erklärt.

Anzeige

Die Wahl des neuen Parteivorsitzenden findet auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin statt. Sie wird als Nachwahl definiert - nicht als Neuwahl. Das heißt: Wer auch immer Ende April als Parteivorsitzender gewählt wird, muss sich beim turnusgemäßen Parteitag im Dezember erneut zur Wahl stellen.