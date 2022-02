Trucker-Proteste in Kanada: Trudeau nutzt erstmals Notstandsgesetz

Anzeige

Ottawa. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat sich am Montag zur Beendigung der Proteste von Lkw-Fahrern und anderen Personen auf Notstandsmaßnahmen berufen. Die Demonstranten hatten aus Wut über die Corona-Beschränkungen Ottawa lahmgelegt und Grenzübergänge blockiert. Es ist das erste Mal, dass ein Notstandsgesetz zum Einsatz kommt.

„Diese Blockaden sind illegal, und wenn Sie noch daran teilnehmen, ist es jetzt an der Zeit, nach Hause zu gehen“, erklärte Trudeau nach einem virtuellen Treffen mit den Chefs der kanadischen Provinzen.

Den Einsatz des Militärs schloss Trudeau aus und sagte, dass die Notstandsmaßnahmen „zeitlich und geografisch begrenzt sowie angemessen und verhältnismäßig zu den Bedrohungen sein werden, denen sie begegnen sollen“. Die Regierung drohte stattdessen damit, Fahrzeuge abzuschleppen, um wichtige Dienste aufrechtzuerhalten, die Bankkonten der Trucker einzufrieren und weitere Maßnahmen zu ergreifen, die ihre Existenzgrundlage und die Quellen ihrer finanziellen Unterstützung angreifen.

Trudeau schließt Einsatz des Militärs aus

„Betrachten Sie sich als gewarnt“, sagte die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland. „Wenn Ihr Fahrzeug bei diesen Blockaden eingesetzt wird, werden Ihre Firmenkonten eingefroren. Die Versicherung für Ihr Fahrzeug wird ausgesetzt. Schicken Sie Ihre Lastwagen nach Hause.“ Freeland, die auch Finanzministerin ist, kündigte an, dass die Regierung auch Crowdfunding-Seiten ins Visier nehmen werde, die zur Unterstützung der Blockaden genutzt würden.

In den vergangenen zwei Wochen haben Hunderte und manchmal Tausende von Demonstranten in Lastwagen und anderen Fahrzeugen die Straßen der Hauptstadt Ottawa verstopft, um gegen die Impfpflicht und andere Virusvorkehrungen zu protestieren und die liberale Regierung Trudeaus zu verurteilen. Mehrere amerikanisch-kanadische Grenzübergänge wurden ebenfalls blockiert. Die Ambassador-Brücke, die verkehrsreichste und wichtigste Brücke, war am Sonntag wieder geöffnet worden, nachdem die Polizei Dutzende von Demonstranten festgenommen und die fast einwöchige Belagerung, die die Autoproduktion in beiden Ländern unterbrochen hatte, beendet hatte.

„Dies ist die größte und schwerwiegendste Prüfung, die Trudeau je erlebt hat“, sagte Weley Wark, Professor an der Universität Ottawa und Experte für nationale Sicherheit. Die Inanspruchnahme des Notstandsgesetzes würde es der Regierung ermöglichen, die Proteste in Ottawa für illegal zu erklären und zum Beispiel durch Abschleppen von Fahrzeugen zu räumen. Sie würde es der Regierung auch ermöglichen, verstärkt auf die Royal Canadian Mounted Police, die Bundespolizei, zurückzugreifen.

Protestführererin Tamra Lich erklärte, die Proteste würden auch unter dem Druck der Regierung nicht nachlassen. „Es gibt keine Drohungen, die uns einschüchtern könnten. Wir werden die Linie beibehalten“, sagte sie.