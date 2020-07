Kanada: Rechtes Netzwerk um Eva Hermann soll laut Bericht Umsiedlungen organisieren

Anzeige

Eine Kolonie an Rechtsradikalen und Verschwörungsideologen aus Deutschland – in der kanadischen Provinz Nova Scotia könnte ein solches Szenario wahr geworden sein. Wie der “Spiegel” in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, haben sich Hunderte Deutsche auf der Insel Cape Breton angesiedelt, die zu Nova Scotia gehört. Cape Breton ist viermal so groß wie das Saarland, zählt aber nur etwa 130.000 Einwohner.

Gelockt wurden die neuen Inselbewohner dem Bericht zufolge durch den rechten Untergangspropheten Andreas Popp und Eva Herman, Ex-Tagesschausprecherin und Publizistin rechtspopulistischer Thesen, sowie Frank Eckhardt, der den Reichsbürgern nahesteht. Kaufverträge, Wertgutachten, Gerichtsakten und Protokolle sollen beweisen, dass Grundstücke auf Cape Breton an Deutsche verkauft wurden, nachdem diese an Seminaren einer rechten Wissensmanufaktur teilgenommen haben, die Popp gegründet hat.

Investition ins krisensichere Kanada

In den Seminaren, die Popp gemeinsam mit Herman auf Cape Breton abhält, werde den Teilnehmern der Zusammenbruch der europäischen Wirtschafts- und Sozialsysteme prophezeit. Die Veranstalter legen ihren Teilnehmern eine Investition ins angeblich krisensichere Kanada nah und bieten ihnen Grundstücke zum Kauf an. Größtenteils wohl überteuert.

Dem “Spiegel” liegen Dokumente vor, die zeigen, dass Frank Eckhardt potenzielle Grundstückskäufer aus Deutschland mit rechtsradikaler Propaganda indoktriniert. Eckhardt verschickt auch E-Mails mit Texten, in denen der Holocaust geleugnet wird. Bereits Ende letzten Jahres wurde das Bundeskriminalamt in Wiesbaden über Eckhardts Aktivitäten von Interpol Ottawa informiert.