Kampferprobte Freunde: Die Verbündeten des Irans

Jerusalem. Die USA haben mit dem tödlichen Angriff auf den iranischen Auslandsstrategen Kassem Soleimani die Gefahr eines schweren Konflikts im Nahen Osten heraufbeschworen. Hinter iranischen Drohungen mit harscher Vergeltung steht ein Netzwerk schiitischer Parteien und Milizen von Libanon über Syrien und Irak bis in die Golfregion und Jemen im Süden der Arabischen Halbinsel, das von dem General der Al-Kuds-Brigaden - der Elitetruppe für Auslandseinsätze der Revolutionsgarde - über zwei Jahrzehnte aufgebaut worden ist.

Von der libanesischen Hisbollah bis zu den Huthis im Jemen - Zehntausende vom Iran ausgerüstete und Soleimani ergebene Kämpfer haben Einrichtungen und Stützpunkte der USA und ihrer Verbündeten in ihrer Reichweite. Teheran hat diese Verbündeten schon in der Vergangenheit in regionalen Konflikten mobilisiert - insbesondere mit Israel. Al-Kuds, der Name der Einheit Soleimanis, ist der arabische Name Jerusalems.

Der Oberste Führer Irans, Ajatollah Ali Chamenei, hat erklärt, für die Tötung Soleimanis warte eine "harte Vergeltung auf die USA". Soleimani sei das "internationale Gesicht des Widerstands".

Ein Überblick über Irans Verbündete im Nahen Osten:

Milizen im Irak

Der Iran hat schiitische Milizen im Irak ausgebildet, finanziert und ausgerüstet, die nach der US-geführten Invasion 2003 gegen amerikanische Truppen kämpften. Sie wurden für den Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat - die die regulären irakischen Streitkräfte 2014 an den Rand einer Niederlage brachten - wieder mobilisiert.

Zu ihnen gehören Assaib Ahl al-Hak, die Hisbollah-Brigaden und die Badr-Organisation, deren Befehlshaber allesamt enge Verbündete Soleimanis waren. Der Führer der Hisbollah-Brigaden, Abu Mahdi al-Muhandis, wurde ebenfalls bei dem Angriff getötet, der Soleimani galt. Die USA hatten seine Miliz für einen Raketenagriff auf einen US-Stützpunkt im Irak verantwortlich gemacht, bei dem vergangenen Woche ein Amerikaner getötet worden war. Bei US-Luftangriffen auf die Miliz wurden am Wochenende 25 Kämpfer getötet.

Dachorganisation der Milizen sind die Volksmobilisierungskräfte (englisch abgekürzt PMF), die nach dem Krieg gegen den IS in die regulären irakischen Streitkräfte integriert wurden. Insgesamt haben sie mehr als 140 000 Kämpfer, die offiziell dem irakischen Ministerpräsidenten unterstellt sind. Die Mitglieder PMF-Führungsriege sind politische Verbündete des Irans.

US-Soldaten und PMF-Milizen kämpften 2014 Seite an Seite gegen den Islamischen Staat. Die USA hatten sich 2011 aus dem Irak zurückgezogen; angesichts der erfolgreichen IS-Offensive 2014 wurden sie vom irakischen Parlament gebeten, zurückzukommen. In den vergangenen Monaten haben Milizführer aber wieder einen Rückzug der USA aus dem Irak gefordert - und ihnen mit militärischer Gewalt gedroht.

Hisbollah im Libanon

Die libanesische Hisbollah - der Name bedeutet "Partei Gottes" - wurde von der iranischen Revolutionsgarde während des Bürgerkriegs im nördlichen Nachbarland Israels in den 1980er Jahren aufgebaut. Heute gehört sie zu den militärisch stärksten bewaffneten Gruppen in der Region.

Gegründet wurde sie nach der israelischen Invasion im Libanon 1982. Sie führte 18 Jahre lang einen Guerillakrieg gegen israelische Truppen, die sich schließlich im Jahr 2000 aus dem Libanon zurückzogen. 2006 endete ein vierwöchiger Krieg der Hisbollah gegen Israel in einem blutigen Patt.

Heute verfügt die Hisbollah über ein mit Tausenden Raketen und Marschflugkörpern gefülltes Arsenal und Tausende disziplinierte Kämpfer. Hisbollah-Einheiten kämpfen seit mehr als sechs Jahren an der Seite syrischer Regierungstruppen im Bürgerkrieg des Nachbarlandes.

Im Libanon gilt die Miliz als militärisch stärker als die regulären Streitkräfte. Als politische Partei unterstützt die Hisbollah die derzeitige Regierungskoalition.

Die Hisbollah hat erklärt, sie wolle keine weitere militärische Konfrontation mit Israel. Sie werde sich wahrscheinlich nicht an einem neuen regionalen Konflikt beteiligen - es sei denn, sie werde provoziert.

Huthis im Jemen

Die Huthis, schiitische Rebellen im Jemen, haben 2014 die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens unter ihre Kontrolle gebracht. 2015 griff eine saudi-arabisch geführte Koalition aufseiten der international anerkannten Regierung in den Bürgerkrieg ein. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt getötet, der zudem eine der größten humanitären Krisen der Welt verursacht hat.

Saudi-Arabien sieht die Huthis als Verbündete Teherans, die vom Iran mit Waffen ausgestattet werden - einschließlich weit in das Königreich hinein reichender Raketen. Der Iran hat erklärt, er unterstütze die Rebellen, versorge sie aber nicht mit Waffen.

Ein Ende des Krieges im Jemen ist nicht in Sicht, auch massive Luftangriffe der saudischen Koaltion haben die Huthis nicht an den Rand einer militärischen Niederlage gebracht. Im vergangengen Jahr reklamierten die Huthis einen Drohnenangriff für sich, der der saudischen Ölproduktion erheblichen Schaden zufügte.

Militante Gruppen im Gazastreifen

Iran ist seit langem Förderer militanter palästinensischer Gruppen, einschließlich der im Gazastreifen herrschenden Hamas und insbesondere der kleineren extremistischen Gruppe Islamischer Dschihad.

Politisch brach die Hamas 2011 mit Teheran. Doch die militärische Organisation der Hamas wird Analysten zufolge weiter von Teheran unterstützt.

Nach der gezielten Tötung eines Dschihad-Kommadeurs im Dezember durch Israel hielt sich die Hamas aus den Spannungen heraus. Über ägyptische Vermittler handelte sie eine Waffenruhe mit Israel aus.

Eine Parteinahme in einem möglichen Regionalkonflikt wird derzeit eher vom Islamischen Dschihad als von der Hamas erwartet.

