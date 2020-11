Kämpfe in Berg-Karabach beendet - Armenien gibt Kontrolle über Gebiete ab

Anzeige

Anzeige

Eriwan. Armenien und Aserbaidschan haben eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand in der Region Berg-Karabach bekanntgegeben. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan teilte die Unterzeichnung der Vereinbarung mit Aserbaidschans Präsidenten Ilham Aliyev und dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Montagabend (MEZ) auf Facebook mit. Der mit Russland vereinbarte Pakt sieht die Entsendung von 1960 russischen Friedenssoldaten und territoriale Zugeständnisse vor. Die Entscheidung sei „für mich persönlich und für unser Volk extrem schmerzhaft“, schrieb Paschinjan weiter.

Kurz vor seiner Bekanntgabe hatten aserbaidschanische Truppen in Berg-Karabach den strategisch wichtigen Ort Shushi eingenommen und rückten in Richtung Stepanakert - der Regionalhauptstadt von Berg-Karabach - vor, wie ein Sprecher der örtlichen Separatistenregierung bestätigte. Aserbaidschan teilte mit, dass es über Armenien weit entfernt von den Kämpfen einen russischen Militärhubschrauber abgeschossen habe. Dabei wurden zwei russische Militärangehörige getötet.

Aserbaidschan hatte den Ort Shushi eingenommen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hatte schon am Sonntag die Einnahme Shushis vermeldet. Sie ist die bedeutendste militärische Entwicklung, seit der Konflikt um Berg-Karabach am 27. September aufgeflammt ist. Shushi befindet sich zehn Kilometer von Stepanakert entfernt an der Hauptverbindungsstraße nach Armenien, sodass die Konfliktpartei, die Kontrolle über den Ort hat, einen strategischen Vorteil hat.

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, steht aber unter der Kontrolle ethnisch armenischer Truppen, die von Armenien unterstützt werden. Hunderte oder Tausende Menschen sind in den vergangenen Wochen bei den Kämpfen ums Leben gekommen. Zahlreiche Waffenstillstände sind seitdem ausgerufen, aber nicht eingehalten worden. Die am Dienstag verkündete Waffenruhe schien größere Erfolgaussichten zu haben, da Aserbaidschan bedeutsam vorgerückt ist.

„Leider müssen wir zugeben, dass eine Serie von Misserfolgen uns weiter verfolgt und die Stadt Shushi vollständig außerhalb unserer Kontrolle ist“, schrieb Wagram Pogossjan, ein Sprecher des Anführers von Berg-Karabach, am Montag auf Facebook. „Der Feind ist am Stadtrand von Stepanakert.“ Auf der Hauptstraße des Gebiets bildeten sich am Sonntag lange Autoschlangen, Bewohner Berg-Karabachs flohen vor den Kämpfen nach Armenien.

Tausende Menschen demonstrieren in Eriwan gegen das Abkommen

Anzeige

In der armenischen Hauptstadt Eriwan strömten kurz nach der Verkündung Tausende Menschen auf den Hauptplatz, um dagegen zu protestieren. Viele riefen: „Wir werden unser Land nicht aufgeben!“ Einige drangen in das Hauptregierungsgebäude ein, um nach Regierungschef Paschinjan zu suchen. Zuvor hatte dieser darauf beharrt, dass der Kampf um Shushi anhalte. Zudem hatte er angedeutet, dass armenische Truppen entweder versuchten, den Ort zurückzuerobern oder ein Vorrücken in Richtung Stepanakert zu verhindern.

Armenien verpflichtet sich laut Vereinbarung, die Kontrolle über einige Gebiete außerhalb der Grenzen von Berg-Karabach zu übergeben, darunter auch den Ostteil der Provinz Agdam. Für Aserbaidschan hat der Ort großes symbolisches Gewicht, weil die gleichnamige Hauptstadt stark geplündert worden ist und das einzige noch intakte Gebäude die Moschee der Stadt ist.

Armenien soll auch die Region Lachin übergeben, auf der die Hauptstraße von Berg-Karabach nach Armenien verläuft. Die Straße soll laut Vereinbarung offen und von russischen Friedenssoldaten geschützt werden.