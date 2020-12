Kramp-Karrenbauer verlangt von SPD Entscheidung zu Kampfdrohnen

Anzeige

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) verlangt vom Koalitionspartner SPD eine baldige Entscheidung über die Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen. Es gebe in der Diskussion viele ethisch begründete Argumente dagegen, die sie nicht teile, aber mit denen man sich ernsthaft auseinandersetzen müsse, sagte die Ministerin bei der Beratung über den Verteidigungsetat 2021 am Mittwoch im Bundestag.

„Aber ein Argument zählt nicht und das ist das Argument, wir hätten nicht ausreichend darüber debattiert.” Seit acht Jahren werde über die Bewaffnung von Drohnen diskutiert und das Verteidigungsministerium habe „bis auf Punkt und Komma” alles erfüllt, was die Koalitionäre von ihm in dieser Frage erwartet hätten.

Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan auf amerikanische Hilfe angewiesen

Kramp-Karrenbauer betonte, ohne den bestmöglichen Schutz werde „fahrlässig das Leben der Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel” gesetzt. „Ich möchte das ändern.” Sie erzählte von den Schilderungen einiger Soldaten über einen Raketenangriff auf das Feldlager im afghanischen Kundus. Sie seien zwar durch die Aufklärungsdrohne gewarnt worden, aber nicht in der Lage gewesen, die Raketenstellung, von der aus geschossen wurde, auszuschalten. So hätten sie über einen langen Zeitraum in Deckung gehen müssen und warten, bis Unterstützung der US-Amerikaner aus der Luft gekommen sei.

Es habe eine sehr umfängliche Debatte gegeben, die Argumente seien ausgetauscht, sagte am Mittwoch auch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Wir sind der Überzeugung, dass dieser Prozess jetzt entscheidungsreif ist, dass man darüber jetzt entscheiden kann, das soll der Deutsche Bundestag jetzt tun.“

Das Ministerium widersprach damit dem SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans, der am Vortag weitere Beratungen über diese Frage verlangt hatte. „Zusammen mit großen Teilen der SPD-Mitgliedschaft und vielen anderen friedenspolitisch engagierten Gruppen in unserer Gesellschaft halte ich die bisherige Debatte über bewaffnete Bundeswehr-Drohnen nicht für ausreichend“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“.

AKK: Schutz der Soldatinnen und Soldaten hat Priorität

Der Sprecher bekräftigte die Haltung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), dass der Schutz der Soldatinnen und Soldaten insbesondere im Einsatz oberste Priorität haben müsse. „Deswegen sind wir für die Anschaffung dieser bewaffneten Drohnen.“

Das neue, in Israel gefertigte Drohnen-Modell Heron TP kann rein zur Beobachtung von Gegnern eingesetzt werden, lässt sich aber auch zum Angriff bewaffnen. Im Koalitionsvertrag hatten SPD und Union vereinbart, über die Bewaffnung erst nach ausführlicher Prüfung zu entscheiden.