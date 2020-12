Streit um Kampfdrohnen für die Bundeswehr: Die SPD muss Farbe bekennen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Wenn Politiker sagen, dass ein Thema nicht ausreichend diskutiert worden sei, heißt das auf deutsch, sie wissen selbst noch nicht genau, was sie eigentlich wollen. Ein Musterbeispiel für diese als Diskussionsbedarf verbrämte Ratlosigkeit liefert derzeit die SPD. Man könne nicht über die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr entscheiden, weil darüber noch nicht ausreichend debattiert worden sei, hat Parteichef Norbert Walter-Borjans jetzt zu Protokoll gegeben.

Das ist – mit Verlaub – ziemlicher Unsinn. Die Debatte darüber, ob Deutschland bewaffnete Drohnen kaufen sollte oder nicht, wird seit vielen Jahren hitzig geführt. Argumente für und wider sind tausendfach ausgetauscht: Die Sorge um bestmögliche Ausrüstung und Sicherheit der Soldaten hier, die Angst vor einer sinkenden Hemmschwelle beim Töten aus der Ferne dort. Die Frage ist entscheidungsreif. Man muss sie jetzt entscheiden.

Kampfdrohnen für die Bundeswehr? Die SPD ist gespalten

Genau hier liegt das Problem der SPD: Sie ist unentschieden. Verteidigungspolitiker und auch die sozialdemokratische Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, sind klar für die Anschaffung bewaffneter Drohnen. Parteichef Walter-Borjans und Fraktionschef Mützenich sind eher dagegen.

Anzeige

Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich noch nicht öffentlich geäußert. Man darf annehmen, dass der Mann aus Hamburg in der Frage eher in der pragmatischen Tradition Helmut Schmidts steht. Allerdings wird Scholz kaum einen innerparteilichen Konflikt wegen der Drohne riskieren.

Bewaffnete Drohnen: Die Technologie hat sich längst durchgesetzt

Anzeige

Während die SPD noch nach einer einheitlichen Linie sucht, schaffen Konfliktparteien in aller Welt mit dem Einsatz von Kampfdrohnen Fakten. Im Krieg um Bergkarabach sollen unbemannte Flugkörper aus türkischer uns israelischer Produktion den Ausschlag für den Sieg Aserbaidschans gegeben haben – weil sie den konventionellen Waffen Armeniens hoch überlegen waren.

Man mag diese neue Art der Kriegsführung verurteilen. Nur sollte man nicht so tun, als ließe sich die weltweite Entwicklung mit einer Entscheidung in Deutschland verhindern. Die Technologie wird sich nicht durchsetzen, sie hat sich längst durchgesetzt. Will sie international nicht völlig den Anschluss verlieren will, wird die Bundeswehr früher oder später nachrüsten müssen.