Kampf um CDU-Vorsitz: Braun will bei Wahlerfolg an Fraktionsvorsitzendem Brinkhaus festhalten

Magdeburg/Berlin. CDU-Vorsitzkandidat Helge Braun will im Falle seiner Wahl zum Parteichef nicht nach dem Fraktionsvorsitz im Bundestag greifen. „In der CDU wird diskutiert, ob der Parteichef gleich Fraktionsvorsitzender werden sollte. Ich halte das nicht für richtig und finde, dass Ralph Brinkhaus seine Arbeit gut macht“, sagte Braun der „Magdeburger Volksstimme“ (Samstag). „Ich will nicht Fraktionsvorsitzender werden, aber als Abgeordneter mit breiter Themenaufstellung in der Fraktion mitarbeiten.“ Es sei wichtig, dass verschiedene Gesichter für die CDU stünden, so Braun.

In der CDU läuft aktuell eine Mitgliederbefragung über den Nachfolger von Parteichef Armin Laschet. Neben Braun bewerben sich Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Bis zum 16. Dezember können die CDU-Mitglieder online oder per Briefwahl abstimmen. Die endgültige Entscheidung soll auf einem digitalen Parteitag im Januar fallen.

Braun forderte zudem eine schnelle Erneuerung und Zusammenhalt in der CDU. „Da, wo wir nur noch wenige Abgeordnete haben, wie in einigen Teilen Ostdeutschlands, benötigen wir die Solidarität der CDU insgesamt, um die Präsenz vor Ort aufrecht zu erhalten“, sagte der ehemalige Kanzleramtsminister.