Kampf gegen Einsamkeit im Alter muss zum Dauerprojekt werden

Anzeige

Anzeige

Berlin. Da haben gleich zwei Regierungsvertreter Recht. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, weist darauf hin, dass es in der Corona-Krise nicht erneut zu pauschalen Besuchsverboten in stationären Pflegeeinrichtungen kommen dürfe. Und Familienministerin Franziska Giffey hat sich für verstärkte Initiativen gegen Einsamkeit im Alter ausgesprochen.

Ein oft verdrängtes Thema

Einsamkeit: Dieses oft verdrängte Thema hat in der Corona-Pandemie neue politische Aufmerksamkeit bekommen. Wichtig ist, dass den Appellen noch mehr Taten folgen. So gilt es, für die Menschen in Pflegeeinrichtungen überall gute Schutzkonzepte umzusetzen, damit Besuche von Angehörigen möglich bleiben. Doch auch für die Zeit nach Corona braucht es politische und gesellschaftliche Initiativen: von Nachbarn, die das Heim nebenan besuchen, auch ohne dass dort Oma und Opa wohnen, bis hin zu Politikern, die Arbeitsbedingungen von Pflegern deutlich verbessern müssen. Pflege und Zuwendung brauchen Zeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Kampf gegen Einsamkeit im Alter muss angesichts des demografischen Wandels zu einem der wichtigsten Projekte unserer Zeit werden. Egal, ob es um den Bau von Wohnsiedlungen oder die Eröffnung neuer Einrichtungen in einer Gemeinde geht: Überall muss die Frage mitgedacht werden, wie wir die unterschiedlichen Generationen in Kontakt bringen können. Es gibt viele Modellprojekte, wo das gut gelingt. Doch das Modell muss zur Normalität werden.