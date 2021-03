Der Staat ist keine Vollkaskoversicherung

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es nützt ja alles nichts. Ob eine von oben verordnete und dann gekippte Osterruhe oder ein ausgeklügeltes Modellprojekt – mit bloßem Menschenverstand ist klar: Wir haben die dritte Corona-Welle nach Deutschland hereinschwappen lassen, jetzt müssen wir uns vor ihr in Acht nehmen.

Es ist müßig, sich über Fehler der Politik zu ärgern. Auch wenn die Vorstellung schmerzt, dass Ostern ein Fest der Hoffnung auch im Kampf gegen Corona geworden wäre, wenn die Politik ihre eigenen Durchhalteparolen bis Ostern beherzigt und Anfang März keine Lockdown­lockerungen beschlossen hätte.

Man hat die Verheißungen noch im Ohr, dass es in diesem Jahr freier zugehen könne, als zu Beginn der Pandemie 2020, weil die Zahl der Neuinfektionen weiter sinken werde. Monate des Lockdowns hatten ihren Erfolg.

Anzeige

Aber dann haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Nerven verloren. Der Öffnungsdruck aus der Gesellschaft war zu groß. Womit wir bei uns selber sind.

Die Leitlinie zur Orientierung fehlt

Es stimmt, zu viel läuft schief. Im Brennglas der Pandemie wird sichtbar, dass Deutschland zwar gründlich sein mag, aber viel zu langsam und dazu unerträglich bürokratisch ist. Und dass der Föderalismus zwar auf Regionen zugeschnittene Lösungen ermöglicht, aber den Menschen nicht die eine in Krisenzeiten so wichtige große Leitlinie zur Orientierung bietet.

Und dass der Bund zwar Milliardensummen für die Digitalisierung der Schulen bereitgestellt hat, diese Mittel aber nicht alle abgerufen wurden. Auch deshalb werden manche Kinder im Homeschooling jetzt abgehängt.

Anzeige

Das große Aber ist: Wir begreifen den Staat oft als Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung. Wir warten zu lange darauf, dass andere etwas machen anstatt sich der eigenen Mitverantwortung für das Gemeinwohl zu stellen.

Dass in Tübingen getestet wird, was das Zeug hält, und die Corona-Gefahr dadurch eingedämmt wird, liegt nicht an irgendeiner Anordnung von Bund und Land. Die Tübinger haben es einfach gemacht.

Anzeige

Und die Ministerpräsidenten machen, was sie wollen – unabhängig davon, was sie in ihrer Konferenz gemeinsam vereinbaren. Am Montag hatten sie beschlossen, dass sie die „Notbremse“ bei steigenden Corona-Neuinfektionszahlen konsequent umsetzen. Die Konsequenz lässt vielerorts noch auf sich warten.

Vorerst bleibt uns nur die Distanz

Derweil redet sich der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, den Mund fusselig, dass die Kontakte dringend eingeschränkt werden müssen, um die dritte Welle zu brechen. Wenn nicht, könne es 100.000 Neuinfektionen pro Tag geben – dann reißt die Welle unser Gesundheitssystem nieder.

Anzeige

Wir haben jetzt mehr als ein Jahr Erfahrungen in dieser Pandemie gesammelt. Aber klüger sind wir nicht geworden, wenn wir diese dritte Welle wegen der Mutationen nicht als aggressiver und tödlicher begreifen. So lange die große Mehrheit der Bevölkerung nicht geimpft ist, bleibt uns nur die Distanz.

Weil wir das Land aber nicht ewig im Dämmerzustand halten können, sind die ersten – im MPK-Beschluss verankerten – Modellprojekte, wie es etwa das Saarland angeht, ein Hoffnungsschimmer. Sie müssen jedoch ausdrücklich ein Projekt, ein Versuch sein. Die dazugehörigen Schnelltests bedeuten in dieser Krise Freiheit, mit einem negativen Ergebnis gewinnt man ein Stück Normalität. Aber nur von Tag zu Tag. Sobald die Zahlen steigen, ist das Projekt beendet.

Die Bundeskanzlerin hat die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung für die missglückte verlängerte Osterruhe gebeten. Der Sinn dahinter war schlicht, die Pandemie weiter zu bekämpfen. Das könnten wir einfach machen. Mit Vorsicht, Rücksicht, Testen. Damit man die Krankheit nicht bekommt und niemanden infiziert. Wir können das.