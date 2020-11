Kamala wer?

Anzeige

der Nebel über dem Atlantik hat sich gelichtet, Amerikas Zukunft tritt klar hervor – mit Joe Biden und Kamala Harris als Staatschefs. Noch Präsident Donald Trump erkennt den Wahlsieg der US-Demokraten zwar immer noch nicht an. Womöglich wird er sich nie dazu durchringen können. Doch auch dieses Mal ändert Trumps verzerrte Wahrnehmung nichts an den Fakten.

Diese wurden anderswo auf dem Globus in bemerkenswertem Tempo zur Kenntnis genommen – und bekräftigt. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs beeilten sich, den Wahlsiegern zu gratulieren. Kanzlerin Angela Merkel lud dafür eigens zu einer Presseerklärung ins Kanzleramt ein.

Merkel fand nette Worte für das deutsch-amerikanische Verhältnis. Und auch über den künftigen US-Präsidenten Joe Biden äußerte sich die Kanzlerin freundlich. Auffallend herzlich aber fiel die Gratulation Merkels für Kamala Harris aus. „Als erste Frau in diesem Amt und als Kind zweier Einwanderer ist sie für viele Menschen eine Inspiration, ein Beispiel für die Möglichkeiten Amerikas“, sagte Merkel über Harris. Und weiter: „Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen.“

So neugierig wie Merkel dürften viele Politikerinnen und Politiker weltweit sein. In den USA genoss die Juristin aus Kalifornien aufgrund ihrer hartnäckigen Fragen im Justizausschuss des US-Senats seit 2016 schon einige Berühmtheit. Auf der internationalen Bühne aber ist Harris bislang eher unbekannt. In der heutigen Ausgabe unseres USA-Newsletters möchten wir die künftige US-Vizepräsidentin näher kennenlernen. Und zwar anhand all der Kategorien, in denen Harris in der US-Politik eine Premiere darstellt.

Harris, die erste Frau im Amt

Demütig trat Harris bei ihrer Siegesansprache am Samstagabend in Delaware auf – und zugleich stolz auf ihre Herkunft und ihre Bestimmung. „Ich bin zwar die erste Frau in diesem Amt, aber gewiss nicht die letzte“, sagte sie unter dem Jubel ihrer Anhänger. Jedes Mädchen, das heute Abend zuschaue, sehe, dass die USA ein Land der Möglichkeiten seien. Zur optischen Unterstreichung ihrer Botschaft vom Vorrücken der Frauen in die Politik wählte Harris einen weißen Hosenanzug.

“Ich bin zwar die erste Frau in diesem Amt, aber gewiss nicht die letzte”: Kamala Harris bei ihrer Siegesansprache in Wilmington, Delaware. © Quelle: imago images/UPI Photo

Nun gelten ausschweifende Beschreibungen der Kleidung von Politikerinnen zu Recht oft als sexistisch. In diesem Fall aber muss das Outfit Harris‘ eigens erwähnt werden, birgt es doch eine politische Botschaft. Der weiße Zweiteiler ist eine modische Verbeugung vor der in Weiß gekleideten Frauenrechtsbewegung der Suffragetten, die vor 100 Jahren in den USA das Wahlrecht für Frauen erkämpften. Vor Harris trugen bereits die Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, Madeleine Dean und Ilhan Omar weiße Anzüge zu ihrer Vereidigung im Jahr 2018.

Und auch Hillary Clinton wählte den weißen Zweiteiler bei ihrer Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin 2016. Harris‘ Anzug wurde von der Designerin Carolina Herrera entworfen – einer US-Venezolanerin. Auch das ist ein subtiles Statement.

Harris, das erste Einwandererkind im Amt

In Thulasendrapuram, einem Dorf im Süden Indiens, begann der Sonntagmorgen mit einem Feuerwerk. Die Bewohner und Bewohnerinnen schrieben in bunten Farben an ihre Häuser: „Herzlichen Glückwunsch, Kamala Harris, du Stolz unseres Dorfes.“ Die „New York Times“ berichtet über ein Freudenfest an jenem fernen Ort, an dem Harris‘ Großvater P.V. Gopalan vor rund 100 Jahren zur Welt kam. Der Streiter für die Demokratie in Indien hatte großen Einfluss auf Harris, so hat sie es selbst oft erzählt.

Ihre Mutter Shyamala Gopala, eine Krebsforscherin, kam Ende der fünfziger Jahre allein in die USA, wo sie im akademischen Milieu von Berkeley, Kalifornien, den jamaikanischen Ökonomen Donald Harris kennenlernte – den Vater von Kamala Harris. Nach der Trennung der Eltern wuchsen Harris und ihre Schwester Maya bei der Mutter auf. Der Bezug zur Familie in Indien blieb stets eng.

Indien, Thulasendrapuram: Ein Dorfbewohner hält ein Plakat mit einem Bild der der «gewählte Vizepräsidentin» («Vicepresident Elect») Harris. © Quelle: Aijaz Rahi/AP/dpa

Harris, die erste Schwarze im Amt

Harris‘ indische Wurzeln standen in der öffentlichen Wahrnehmung allerdings stets im Schatten ihrer Erfahrungen als Schwarze Amerikanerin. Um der ethnischen Trennung zu entkommen, nahm die Grundschülerin Harris in den frühen Siebzigern am „Busing“ teil: Per Bus wurde sie morgens aus einem sozial benachteiligten Schwarzenviertel Berkeleys in eine wohlhabende, weiße Nachbarschaft zur Schule gefahren. Harris betrachtet das Programm zur Förderung der sozialen und ethnischen Durchmischung als wesentlich für ihren Bildungserfolg. Als junge Frau hatte sie aber das Bedürfnis, in einem Schwarzen Umfeld zu lernen – umgeben von afroamerikanischen Studenten, afroamerikanischer Kultur und afroamerikanischen Traditionen. Sie studierte am “historically black college” der Howard University in Washington Politik und Wirtschaftswissenschaften und war Mitglied einer afroamerikanischen Schwesternschaft.

Im Wahlkampf wurde Harris – wie zuvor schon Barack Obama – von rechts immer wieder vorgeworfen, keine „richtige“ Schwarze zu sein. Harris deutete dies als Versuch, die schwarze Wählerschaft zu spalten.

Ihrer Einwanderergeschichte und ihrem ausländischen Aussehen schreibt Harris Vorbildcharakter zu. An alle Kinder in den USA ergehe die Botschaft: „Träumt mit Ehrgeiz, führt mit Überzeugung und seht euch selbst auf eine Weise, in der euch andere vielleicht nicht sehen – schlicht deshalb, weil sie so etwas noch nie gesehen haben.“ Damit sprach Harris am Samstagabend ein Bekenntnis zur ethnisch diversen, pluralen Einwanderungsgesellschaft der USA aus, wie es in der Trump-Ära selten zu hören war.

Harris, die Unwahrscheinliche

Harris‘ Einzug ins Weiße Haus schien noch vor Kurzem keineswegs wahrscheinlich. Nach einem furiosen Start verlor ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im vergangenen Jahr rasch an Fahrt. Zwei Gründe waren für ihren Misserfolg ausschlaggebend: Erstens bestanden bis tief in die Schwarze Wählerschaft hinein Zweifel an Harris‘ „Electability“ – also ihrer Wählbarkeit. Der Begriff umschreibt die ihr zugerechneten Chancen, als Schwarze Frau den weithin beliebten – weißen Mann – Donald Trump zu schlagen.

Aber nicht nur ihre Identität, sondern auch inhaltliche Schwächen brachten Harris in Not: Ihre Positionen blieben unklar. So konnte die ehemalige Justizministerin Kaliforniens nicht vermitteln, ob sie für einen harten Kurs bei der Kriminalitätsbekämpfung steht oder doch eher auf Resozialisierung setzt. Und auch beim zentralen Thema der Gesundheitspolitik wurde nicht klar, ob sie eher dem linken oder dem Mitte-Lager der US-Demokraten zuneigt. Noch ehe die parteiinternen Wahlen begannen, zog Harris ihre Kandidatur zurück.

Eine ironische Volte ist es, dass die Schwächen der Präsidentschaftskandidatin Harris der Vizepräsidentschaftskandidatin Harris zur Stärke gereichten. Für den Wahlsieg der Demokraten waren Harris nicht weiße Identität und ihre inhaltliche Offenheit von großer Bedeutung.

Zahlen nach den Wahlen

Die fortwährende Delegitimierung der Wahlen durch US-Präsident Donald Trump zeigt Wirkung: 70 Prozent der Republikaner halten die Präsidentschaftswahl weder für fair noch für frei. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der Nachrichtenmagazins „Politico“. Vor der Wahl hegten nur halb so viele Republikaner Zweifel an den Wahlen. Nun aber sind sogar 84 Prozent der Auffassung, die maßgeblich per Briefwahl abgehaltene Abstimmung habe Biden Vorteile verschafft.

Dagegen gaben 90 Prozent der Demokraten-Wähler an, die Wahl sei frei und fair verlaufen.

Fox News: Fertig mit Trump?

Das Sprachrohr des Präsidenten schaltet auf stumm. Als Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany am Montagabend den Demokraten in einer Pressekonferenz unterstellte, dass diese Betrug gutheißen würden, beendete der TV-Sender Fox News die Übertragung. Zur Begründung hieß es, die Vorwürfe seien nicht belegt.

Schon in der vergangenen Woche schien Fox News vom Präsidenten abzurücken. Der Sender schlug Biden während der Stimmenauszählung Bundesstaaten zu, die Trump für sich reklamierte. Mit seiner scheinbaren Abkehr von Trump sorgt der Sender des Medienmoguls Rupert Murdoch für Schlagzeilen. Aber ist die Wende glaubwürdig?

Zweifel sind jedenfalls berechtigt, solange das Hauptprogramm von Fox News noch von Trump-Propagandisten bestritten wird. Dazu zählen Tucker Carlson, Sean Hannity und Laura Ingraham – allesamt Stars des Senders.

