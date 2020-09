Trump blieb “deutscher Heimat” fern: Ist Kallstadt enttäuscht oder erleichtert?

Anzeige

Anzeige

Kallstadt. Um seinen Ruf als deutsche Heimat von Donald Trump hat sich der Winzerort Kallstadt wahrlich nicht gerissen. “Ach, es gibt immer Zeiten, da wird es lästiger, da kommen die Fragen nach Donald Trump dann häufiger”, sagt Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU). “Aber es ist nicht so, dass diese Fragen jeden Tag gestellt werden.” Kallstadt in Rheinland-Pfalz ist der Heimatort von Trumps Vorfahren väterlicherseits. Die bevorstehende US-Präsidentenwahl rückt die Kommune mit rund 1200 Einwohnern erneut ins Rampenlicht.

Seit Trumps Wahlsieg vor vier Jahren sieht sich Kallstadt der stets gleichen Frage ausgesetzt: Besucht der US-Präsident den Ort seiner Vorfahren? Wenige Wochen vor der Wahl scheint klar, dass Trump es nicht mehr bis zur Abstimmung am 3. November schafft. Ist Jaworek enttäuscht? Der Bürgermeister gibt sich gelassen. "Ich habe von Anfang an gesagt: Wenn er kommt, kommt er, wenn er nicht kommt, kommt er nicht. Insofern haben wir uns keine Hoffnungen gemacht und keine Erwartungen geweckt. Deshalb können wir auch nicht enttäuscht sein."

Wo Trump zu “Drump” wird

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In Gesprächen in Kallstadt klingt recht deutlich an, dass wohl wenige wirklich begeistert wären von einem Besuch des 74-Jährigen. Der Name des US-Präsidenten - den man hier oft demonstrativ deutsch "Drump" ausspricht - ist im Ort zu einem Reizwort geworden. "Der Medienrummel rund um die letzte Wahl hat schon vielen gestunken, da wäre bei einem Besuch ja der Teufel los", sagt ein Mann aus dem Ort. "Und wir schauen ja auch Nachrichten und sehen, welche Politik der Mann macht. Ich kenne niemanden hier, der ihn herzlich willkommen heißen würde", meint er.

Dabei könnte Donald Trump viel sehen. Kallstadt ist einer jener malerischen Orte an der Deutschen Weinstraße, die Touristen jeder Sorte etwas bietet: das "Pfälzer Nationalgericht" Saumagen für den, der es deftig mag, aber auch leichtes Essen für Radfahrer und Wanderer. Es gibt Gartenlokale, Hotels mit Fachwerk - und es gibt die beiden Häuser an der Freinsheimer Straße, in denen Trumps Vorfahren wohnten. Den jetzigen Bewohnern ist der Rummel längst ein Graus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überreicht US-Präsident Donald Trump einen altkolorierten Kupferstich von 1705 als Gastgeschenk. Darauf ist nach Angaben eines Regierungssprechers vom Freitag eine Karte der Rheinpfalz zu sehen. © Quelle: Steffen Kugler/Bundesregierung/d

Was, wenn Trumps Großvater nach Kallstadt zurückgekehrt wäre?

Anzeige

Trumps Großvater Friedrich wuchs in einem unscheinbaren weißen Haus auf, bevor er 1885 in die USA ging. Aus Kallstadt stammt übrigens auch der Vater des Ketchup-Herstellers Henry John Heinz. In der Salvatorkirche steht ein Kelch, aus dem Trumps Großeltern bei ihrer Konfirmation getrunken haben sollen. Die Trump-Organization, das Unternehmen des US-Präsidenten, unterstützte vor Jahren die Außenrestaurierung des protestantischen Gotteshauses mit 5000 US-Dollar. Die Nachfahren des Ketchup-Unternehmers Heinz waren etwas großzügiger: Sie spendeten 50.000 Euro für die Orgel.

"Wir sind ein gastfreundlicher Ort", sagt Jaworek. "Ich glaube, dass die Bevölkerung Donald Trumps Wunsch, das Dorf seiner Großeltern kennenzulernen, letztendlich respektieren würde - als Besuch eines Nachfahren von Auswanderern aus der Pfalz."

Anzeige

Doch was wäre gewesen, wenn Trumps Großvater Friedrich aus den USA zurückgekehrt und Donald Trump in Deutschland aufgewachsen wäre? Mit diesem Gedanken spielt Regisseur, Schauspieler und Autor Alexis Bug in seinem Theaterstück mit dem wenig schmeichelhaften Namen "Kallstadter Saukerl". Donald heißt darin Toni und ist Friseur. Bug tourt damit vor allem durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Die Schicksalswahl Der Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

“Große Prunksitzung, dann Bürgerkrieg”

"Wir haben das Stück letzte Weihnachten in Kallstadt gespielt", sagt Bug. Die Hälfte der Zuschauer habe mit ernster Miene dagesessen. "Die armen Leute wussten nicht, was es da zu lachen gibt. Sie hatten wohl eine Witzfigur erwartet, eine Trump-Parodie. Meinen Toni fanden sie eigentlich ganz normal." Am Ende des Stücks provoziere Toni als Büttenredner der Dorffastnacht eine Saalschlacht. "Das ist eine ziemlich genaue Beschreibung von Trumps Präsidentschaft, wie ich finde", meint der 47-Jährige. "Große Prunksitzung, dann Bürgerkrieg."

Trump war zwar zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg, aber in der Hauptstadt Berlin war er seit seinem Amtsantritt nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) brachte ihm 2018 bei einem Besuch im Weißen Haus einen Kupferstich von 1705 mit - mit einer Karte der Pfalz, auf der Kallstadt zu sehen ist. Der damalige US-Botschafter Richard Grenell hatte einen Besuch von Trump wiederholt in Aussicht gestellt.

Wie blickt Kallstadt auf die US-Wahl?

Und wie blickt Kallstadt auf die US-Wahl? "Ich glaube so, wie ganz Deutschland darauf schaut", sagt Jaworek. "Ob wir wieder mit einer Prognose ins Bett gehen, und morgens sieht es anders aus." Letztlich entscheide das amerikanische Volk. "Wir nehmen es, wie es kommt."

Sollte Trump wiedergewählt werden, könnte er Kallstadt in seiner dann zweiten Amtszeit besuchen. Oder er reist - bei einer Niederlage - als Privatmann in die Pfalz. Als die Menschen von Kallstadt übrigens Ende August bei einer Versammlung aufschreiben sollten, was sie sich für die Zukunft ihrer Gemeinde wünschen, nannten sie unter anderem ein Mehrgenerationenhaus mit Café sowie Einkaufsmöglichkeiten, ein besseres Freizeitangebot und einen veganen Saumagen. Ein Besuch des Mannes im mächtigsten Amt der Welt war nicht dabei.