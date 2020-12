Dramatischer Infektions-Anstieg: Kalifornien will Ausgang beschränken

Anzeige

Sacramento. Wegen eines starken Anstiegs der Corona-Infektionen erwägt Kalifornien Ausgangsbeschränkungen für die am stärksten betroffenen Gebiete.

Video Wie entsteht ein Impfstoff? 1:52 min Nach einem Impfstoff gegen Covid-19 wird unnachgiebig geforscht. Innerhalb von nur einem Jahr war bereits der erste Kandidat in der Zulassungsphase.

Wenn die jüngsten Entwicklungen sich fortsetzten, werde die Auslastung der Betten auf Intensivstationen spätestens Mitte Dezember auf 112 Prozent steigen, wurde am Montag (Ortszeit) von offizieller Seite prognostiziert.

„Wenn diese Trends anhalten, werden wir viel dramatischer, wohl drastisch, durchgreifen müssen“, sagte Gouverneur Gavin Newsom.

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist in den vergangenen 14 Tagen rasch gestiegen und fast 7800 Corona-Patientinnen und -patienten waren am Montag in den Kliniken.

Auch die Zahl der intensivmedizinischen Fälle erhöhte sich deutlich.