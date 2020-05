Kalbitz ruft Mitglieder zum Weitermachen in der AfD auf

Anzeige

Potsdam. Der bisherige Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz hat seine Anhänger nach dem Beenden seiner Mitgliedschaft durch die Bundesspitze zum Zusammenhalt in der Partei aufgerufen. "Ich bitte Euch herzlich: Tretet nicht aus, wir machen natürlich weiter. Die Verantwortung für unser Land ist wichtiger als einzelne Personen", sagte Kalbitz am Freitagabend in einem Video bei Facebook. "Und ich bin zuversichtlich, dass wir in Brandenburg auch in Zukunft wieder weiter an diesen Erfolg anknüpfen werden."

Die Mehrheit des Bundesvorstands hatte am Freitag dafür gestimmt, seine Mitgliedschaft wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu für nichtig zu erklären. Kalbitz bekräftigte: “Das letzte Wort ist juristisch noch nicht gesprochen.”