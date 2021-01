Kalbitz bleibt weiter draußen: Ex-AfD-Frontmann scheitert mit Klage

Anzeige

Berlin. Weitere juristische Schlappe für den früheren Brandenburger AfD-Vorsitzenden Andreas Kalbitz: Das Berliner Kammergericht hat am Freitag entschieden, dass der ehemalige Frontmann des rechtsvölkischen innerparteilichen “Flügels” auch weiterhin aus seiner Partei ausgeschlossen bleibt – bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren.

Der 48-Jährige hatte gegen seinen Rauswurf geklagt und wollte in einem Eilverfahren seine Wiederaufnahme erzwingen. Dies hat das Kammergericht jetzt abgelehnt. Es bestätigte damit einen Spruch des Berliner Landgerichts von August 2020 – Kalbitz hatte dagegen Berufung eingelegt und vorläufigen Rechtsschutz beantragt.

Mit der neuerlichen Eilentscheidung ist es äußerst ungewiss, ob Kalbitz im Bundestagswahljahr 2021 überhaupt in seine alte Partei zurück kann. Die juristische Auseinandersetzung mit dem einflussreichen Strippenzieher und Organisator der rechten Parteiströmungen könnte sich noch Monate hinziehen.

Die gerichtliche Auseinandersetzung ist Teil eines bundesweiten Machtkampfs innerhalb der AfD. Auf der einen Seite stehen die Hardliner um den völkisch gesinnten Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, auf der anderen das Lager um den gemäßigter auftretenden Bundessprecher der Partei Jörg Meuthen.

Kalbitz – als Fraktions- und Parteivorsitzender in Brandenburg Nachfolger von Alexander Gauland – war vom Bundesvorstand um Meuthen aus der Partei geworfen worden, wie er bei seinem Eintritt in die neu gegründete Partei im Jahr 2013 frühere Mitgliedschaften in rechtsextremistischen Organisationen verschwiegen hat.

Dabei geht es um seine etwa einjährige Mitgliedschaft bei den Republikanern ab 1993 sowie um seine Beziehung zur neonazistischen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ). Kalbitz streitet ab, Mitglied gewesen zu sein, er hat aber Veranstaltungen der Organisation besucht, darunter ein Pfingstlager.

Zunächst ging Kalbitz erfolgreich gegen seinen Parteiausschluss vor: Im Juni 2019 befand das Landgericht Berlin den Parteiausschluss für ungültig, weil ein Vorstandsbeschluss dafür nicht ausreiche.

Als dann ein Schiedsgericht der Partei die Aberkennung von Kalbitz’ Parteimitgliedschaft bestätigte und erneuerte, genügte dies auch den Richtern am Berliner Landgericht: Sie lehnten im August 2020 einen Eilantrag des ehemaligen Bundeswehrsoldaten gegen den Schiedsgerichtsspruch ab.

Kalbitz genießt Rückhalt in der AfD

Die Entscheidung des innerparteilichen Gerichts zur Annullierung der AfD-Mitgliedschaft sei nicht “nicht offenkundig rechtswidrig” begründete das Landgericht seine Entscheidung. Sie erkannten keine Eilbedürftigkeit bis zu einer Entscheidung im eigentlichen Verfahren. Kalbitz legte Berufung ein. Und die wurde ihm nun versagt.

Kalbitz ist derzeit parteiloses Mitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Auch den Fraktionsvorsitz hat er abgegeben. Ausschlaggebend war ein Hieb, den Kalbitz im Landtag seinem Fraktionskollegen Dennis Hohloch verpasste – der erlitt einen Milzriss und musste einige Tage im Krankenhaus verbringen. Kalbitz sagt, eine kumpelhafte Begrüßungsgeste sei ihm verunglückt.

In der Brandenburger AfD hat der Ex-Vorsitzende weiter Rückhalt. An der Seite des neuen Fraktionsvorsitzenden Hans-Christoph Berndt trat Kalbitz im September bei Pegida in Dresden auf. Außerdem betont die Vize-Parteivorsitzende Birgit Bessin, man arbeite gut mit Kalbitz zusammen. Laut tagesschau.de kündigte sie sogar an, Kalbitz werde wieder in sein Amt als Parteivorsitzender zurückkehren, erhalte er seine AfD-Mitgliedschaft zurück.