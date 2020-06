Justizministerin Lambrecht plant Dialog zum Schutz von Kindern

Anzeige

Berlin. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will zum Schutz vor Kindesmissbrauch einen Dialog ins Leben rufen. “Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können”, sagte sie der “Passauer Neuen Presse”. An dem Dialog beteiligt sein sollen neben Politikern auch Polizei, Justiz, Jugendämter und Gerichte.

Lambrecht fordert zudem, dass soziale Medien Kinderpornografie nicht mehr nur löschten, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden. "Die Täter handeln immer perfider", sagte Lambrecht der Zeitung. "Deshalb verschärfen wir gegenwärtig die Ermittlungsmöglichkeiten gegen Kinderpornografie in sozialen Netzwerken."

Video Missbrauchsfall Münster: "An die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen" 3:06 min Über elf Festnahmen und sieben Haftbefehle wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern haben heute Polizei und Staatsanwaltschaft Münster informiert. © Reuters

Die Justizministerin hatte zuvor Unionsforderungen nach einer Verschärfung des Strafrahmens bei Kinderpornografie zurückgewiesen. "Unsere Strafgesetze geben den Gerichten die Mittel an die Hand, diese abscheulichen Taten sehr hart zu bestrafen", sagte die Politikerin der Zeitung. Die CDU-Spitze hatte gefordert, dass Kindesmissbrauch in jedem Fall als Verbrechen und nicht mehr nur als Vergehen geahndet werde, damit in jeden Fall eine Mindeststrafe von einem Jahr drohe.

Die Debatte war aufgekommen, nachdem am Wochenende erneut ein Fall schweren sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder in Münster bekannt geworden war. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige war wegen Kinderpornografie-Besitzes zweifach vorbestraft. Bislang gab es in dem Fall in Münster Festnahmen von elf Tatverdächtigen aus mehreren Bundesländern. Sieben von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.