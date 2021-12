Junge Liberale fordern von Ampel-Koalition diplomatischen Boykott der Peking-Spiele

Besucher fotografieren eine Statue von Eiskunstläufern mit den olympischen Ringen in einem Park in der Nähe des Sitzes des Pekinger Organisationskomitees für die Olympischen Spiele (BOCOG) (Archivbild). Die Jungen Liberalen (Julis) haben die künftige Bundesregierung aufgefordert, sich den USA mit einem diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking anzuschließen. © Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa