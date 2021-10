Nach massiver Kritik: Ippen-Mediengruppe prüft Veröffentlichung ihrer Springer-Recherche

Anzeige

Anzeige

München. Die Redaktion der Ippen-Mediengruppe prüft eine mögliche Veröffentlichung von Recherchen des eigenen Investigativteams zum bisherigen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt. Ursprünglich hatte das Medienhaus auf Einwirken des Verlegers auf eine Erstveröffentlichung verzichtet, ein Teil der Rechercheergebnisse erschien mittlerweile in einem Online-Bericht des „Spiegel“.

Ippen.Media-Gesamt-Chefredakteur Markus Knall sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: „Wir haben nach einer intensiven Diskussion im Hause den Punkt erreicht, dass wir als Redaktion in die Veröffentlichung gehen könnten. Wir prüfen aktuell, welche Aspekte der Geschichte noch veröffentlichbar sind und wie die Quellenlage ist. Das heißt: Ob, wann und in welchem Umfang die Geschichte rausgeht, entscheiden wir rein redaktionell.“

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Chefredakteur kündigt weitere Enthüllungen an

Knall sagte: „Im „Spiegel“ befindet sich nicht alles, was wir zum Stand vergangener Woche an Material hatten.“ Die Recherche sei sehr komplex und sei über Monate hinweg aufgebaut worden. Sie hänge an vielen verschiedenen Quellen. Der Fokus der Recherchen liege auf Reichelt.

Am Montag hatte der Medienkonzern Axel Springer bekanntgemacht, dass „Bild“-Chefredakteur Reichelt von seinen Aufgaben entbunden wurde. Der 41-Jährige verlässt das Unternehmen und damit auch die mächtigste und größte Boulevardzeitung Deutschlands.

Nach neuen Erkenntnissen: Axel Springer entbindet Julian Reichelt von seinen Aufgaben https://t.co/N1FAQZ4Jbg pic.twitter.com/Q7kBiVIVs6 — Axel Springer SE (@axelspringer) October 18, 2021

Anzeige

Hintergrund sind neue Medienrecherchen zu Reichelt. Diese knüpfen an frühere Vorwürfe aus dem Frühjahr an. Springer hatte damals ein internes Verfahren gegen Reichelt geführt. Kern der Untersuchung waren Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz. Der Konzern entschied nach der Prüfung, Reichelt eine zweite Chance zu geben.

„New York Times“ berichtete zuerst

Anzeige

Die US-Zeitung „New York Times“ hatte am Sonntag in einem langen Artikel über den Medienkonzern, Unternehmenskultur und über Vorwürfe gegen Reichelt berichtet. Eigentlich hatte die Mediengruppe Ippen ihrerseits vorgehabt, ebenfalls eigene Recherchen des Investigativteams in Deutschland zu publizieren. Auf Einwirken des Verlegers Dirk Ippen entschied sich das Unternehmen aber dagegen. Diesen Umstand griff auch die „New York Times“ in ihrem Bericht auf.

Die Ippen-Mediengruppe hatte den Schritt so begründet: „Als Mediengruppe, die im direkten Wettbewerb mit "Bild" steht, müssen wir sehr genau darauf achten, dass nicht der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden.“ Das Medienhaus, das in München die Boulevardzeitung „TZ“ publiziert, ergänzte: „Daher ist die Entscheidung gefallen, jeden Eindruck zu vermeiden, wir könnten Teil eines Versuchs sein, einen solchen wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Damit war das Thema einer Erstveröffentlichung dieser Recherchen vom Tisch.“

Markus Krall, Gesamt-Chefredakteur der Ippen.Media, will prüfen, ob eine Veröffentlichung der Recherchen des eigenen Investigationsteams möglich sind. © Quelle: StefanWeberPhotoArt/Ippen-Medien

Die Ippen-Entscheidung löste intern wie extern Kritik aus, das Recherche-Team schrieb einen Brief an Geschäftsführung und Verleger. Auch die Redaktion der zur Gruppe gehörenden „Frankfurter Rundschau“ (FR), die die Recherchen gerne veröffentlicht hätte, solidarisierte sich mit den Kollegen.

Verleger musste von unabhängigen Journalismus überzeugt werden

Auf die Frage, ob die mögliche Veröffentlichung der Ippen-Recherche mit Verleger Dirk Ippen abgesprochen sei, sagte Knall: „Ich freue mich, dass wir Dr. Ippen überzeugen konnten, wie wichtig es ist, dass wir als Redaktion frei und unabhängig agieren können und dieses Thema es wert ist, publiziert zu werden.“

Anzeige

Der „Spiegel“ hatte am Montagabend in einem Online-Bericht Teile der Ippen-Recherche publiziert. Es geht es zum Beispiel darum, wie sich Reichelt jungen Mitarbeiterinnen genähert haben soll.

Springer begründete den Schritt, dass Chefredakteur Reichelt seinen Posten räumen musste, damit: „Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Diesen Informationen ist das Unternehmen nachgegangen. Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat.“

Bundesweit agierende Mediengruppe

Anzeige

Zur Ippen-Mediengruppe gehören zahlreiche Tageszeitungen in vielen Bundesländern, darunter „Münchner Merkur“, „Frankfurter Rundschau“ und „TZ“. Zu dem Zeitungsnetzwerk zählt zudem das Investigativ-Team, das aus dem früheren Deutschland-Team des digitalen Netzwerks Buzzfeed News hervorgegangen war.

Knall sagte: „Das Team macht großartige Arbeit.“ Er ergänzte: „Ich habe die Arbeit immer unterstützt und mich von Anfang an klar für die Veröffentlichung der Reichelt-Recherche ausgesprochen.“ Die Arbeit sei wichtig, „nicht umsonst haben wir das Team vor rund einem Jahr in die Gruppe mit reingeholt“. Knall sagte auch: „Redaktionen brauchen Unabhängigkeit und Freiheit für ihre Arbeit. Und das ist das, was wir jetzt tun.“