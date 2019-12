Judenhass an Schulen soll stärker bekämpft werden

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Kultusministerkonferenz (KMK) und die Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten verstärken den Kampf gegen Antisemitismus an Schulen. Dazu sei eine Arbeitsgruppe mit 15 Mitgliedern einberufen worden, teilte der Zentralrat der Juden am Montag in Berlin mit. Diese werde Empfehlungen zum Umgang mit Antisemitismus an Schulen erarbeiten. Zudem solle das Thema Antisemitismus-Bekämpfung umfassend in die Lehrerbildung verankert werden.

„Antisemitismus hat letztlich die Zerstörung der offenen, demokratischen Gesellschaft zum Ziel“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster anlässlich der Einrichtung der Arbeitsgruppe. Bildung sei ein Schlüssel zur Bekämpfung des Judenhasses. „Wir müssen alles daransetzen, Lehrkräfte darin zu unterstützen, antisemitische Ressentiments in der Schule zu erkennen und zu bekämpfen“, betonte Schuster. Insbesondere Hochschulen seien gefordert, den Umgang mit Antisemitismus im Lehramtsstudium zu thematisieren.

Immer öfter Antisemitismus an Schulen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der KMK-Präsident und hessische Ressortchef Alexander Lorz (CDU) verwies darauf, dass es an Schulen immer wieder zu antisemitischen Anfeindungen komme. Der Kampf gegen Judenhass sei eine gesamtgesellschaftlich Aufgabe.

Der Co-Vorsitzende der Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten, Ludwig Spaenle (CSU), betonte die einmalige Chance an Schulen, „junge Menschen mit unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft über jüdisches Leben und jüdischen Glauben zu informieren und über die verschiedenen Wurzeln und Formen des Antisemitismus aufzuklären“.

RND/dpa