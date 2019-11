“Judaslohn”: AfD-Politiker Brandner soll abgewählt werden

Anzeige

Berlin. Der Geschäftsausschuss des Bundestages hat am Donnerstag den Weg freigemacht für eine mögliche Abwahl des Rechtsausschuss-Vorsitzenden Stephan Brandner (AfD). Er traf mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD eine Auslegungsentscheidung, wonach die Abwahl eines Ausschussvorsitzenden von der Geschäftsordnung des Bundestages gedeckt ist.

Die Entscheidung ist Voraussetzung dafür, dass der Rechtsausschuss am Mittwoch kommender Woche eine solche Abwahl ansetzen kann. Brandner hatte unter anderem nach dem rechtsextremistischen Anschlag in Halle Opfer und Politiker verhöhnt. Danach hatte er die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg als einen „Judaslohn“ verunglimpft. Alle Bundestagsfraktionen außer der AfD haben sich von ihm distanziert.

Der Obmann der Unionsfraktion im Rechtsausschuss, Jan-Marco Luczak (CDU), kündigte noch am Abend an, der Rechtsausschuss werde die Möglichkeit der Abwahl nutzen, „um dem Amt des Vorsitzenden des Rechtsausschusses seine Würde zurückzugeben.“

Das ist wohl die bisher traurigste Sitzung dieses Ausschusses gewesen. Matthias Bartke SPD-Abgeordneter im Geschäftsordnungsausschuss

Der Abgeordnete Matthias Bartke, der für die SPD-Fraktion im Geschäftsordnungsausschuss sitzt, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) nach der Entscheidung, es sei das erste Mal in 70 Jahren Bundestagsgeschichte, dass man sich mit der Frage der Abwahl von Ausschussvorsitzenden habe beschäftigen müssen: „Das ist wohl die bisher traurigste Sitzung dieses Ausschusses gewesen“, sagte Bartke. Die AfD habe gezeigt, dass sie nicht in der Lage sei, eine Person als Vorsitzenden zu nominieren, die die Würde des Bundestages und des Rechtausschusses vertreten könne.

Einen freiwilligen Rücktritt hatte Brandner abgelehnt und in einer Mitteilung erklärt, er habe sich lediglich privat auf Twitter geäußert. „Inhaltliche Kritik an meiner Arbeit als Ausschussvorsitzender ist mir nicht bekannt, im Gegenteil. Es gibt daher keinen Grund für einen Rücktritt vom Vorsitz des Rechtsausschusses.“

Das Parlament lehnte am Donnerstag auch ein weiteres Mal einen Kandidaten der AfD-Fraktion für einen der Stellvertreterposten von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ab. Der AfD-Abgeordnete Paul Viktor Podolay fiel im zweiten Wahlgang bei den anderen Fraktionen mit großer Mehrheit durch. Seine Fraktion kann ihn nun noch ein weiteres Mal zur Wahl stellen. Alle Kandidaten der AfD scheiterten bisher, Podolay ist der vierte Bewerber um das Amt des Bundestags-Vizepräsidenten.

