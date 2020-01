“Tilman Kuban aka Rezo” – JU-Chef verkleidet sich als Youtuber

Anzeige

Köln. Der Youtube Rezo hatte sich im vergangenen Jahr angeschickt, die CDU zu zerstören. Jetzt sorgte der Vorsitzende der Jungen Union für fragende Blicke. Er präsentierte sich auf einer CDU-Karnevalssitzung als Double des Youtubers, stilecht mit knallblauer Perücke und orangem Kapuzenpullover.

Rezo selbst teilte am Wochenende ein Foto des ungewöhnlichen Kuban-Auftritts auf Twitter und gab sich verwundert. "Bin ich high oder hat sich der Bundesvorsitzender der Jungen Union als "mich" verkleidet?", fragte er. "Also ist jetzt hier kein Front gegen ihn. Er soll sich verkleiden, wie er will. Aber weird ist das schon", schrieb er weiter. Auf gut deutsch: Soll er machen, aber ist das nicht komisch?

Bin ich high oder hat sich der Bundesvorsitzender der Jungen Union als "mich" verkleidet? Also ist jetzt hier kein Front gegen ihn. Er soll sich verkleiden, wie er will. Aber weird ist das schon. Also... ist doch sau weird... oder ist es das nur für mich? https://t.co/rWbBfE1xAX — Rezo (@rezomusik) January 11, 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Boulevardzeitung "Express" berichtete am Montag, Kuban habe das Youtuber-Kostüm am vergangenen Freitag auf der Kostümsitzung der Kölner CDU getragen. Nicht nur der Youtuber selbst empfand Kubans Kostüm als "weird". Auch viele seiner Fans kommentierten das Foto mit meist belustigten Worten.

Der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht wies darauf hin, dass Rezo das Kostüm auch als Kompliment verstehen kann. Schließlich orientierten sich andere bei ihren Kostümen an großen Staatsmännern.

Andere verkleiden sich als Napoleon — Ruprecht Polenz (@polenz_r) January 11, 2020

Andere wiesen auf die außergewöhnlichen und kreativen Kostümideen von Kubans Unions-Kollegen Markus Söder hin.

Für Rezo und seine Fans bleibt noch eine Hoffnung: Vielleicht folgt auf die Kopie seines Äußeren ja auch die Übernahme seiner Ideen?

Dann halte ich für dieses höhere Ziel gern als Kostümvorlage hin xD — Rezo (@rezomusik) January 11, 2020

RND/fh