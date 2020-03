JU-Chef Kuban an Merz: “Politik ist keine One-Man-Show”

Anzeige

Berlin. Herr Kuban, Sie sind nun ein Jahr Vorsitzender der Jungen Union. Was war Ihr größter Fehler, was Ihr größter Erfolg?

Ich bin angetreten, die Junge Union mit Klartext zur selbständigen politischen Kraft zu machen. Das ist mir, denke ich, in weiten Teilen gelungen. Das werte ich als Erfolg. Dass man beim Klartext-Reden leider auch mal Fehler macht, habe ich gleich in der ersten Woche erfahren. Ich habe von einer „Gleichschaltung“ in der CDU gesprochen. Inhaltlich stehe ich dazu, die Wortwahl war ganz klar falsch.

Muss man als JU-Chef provozieren?

Ein JU-Vorsitzender, der etwas bewegen will, muss auch Reibung erzeugen. Das ist Aufgabe der jungen Generation.

Warum ist die Jugendorganisation von CDU und CSU konservativer als die ältere Generation, die den Kern der Parteien ausmacht?

Die Junge Union soll die modernste Jugendorganisation Europas sein, nicht die konservativste oder grünste. Dafür haben wir neue digitalpolitische Formate aufgelegt und die Debatte über Innovation in Deutschland vorangetrieben. Etwa mit einem künftigen Digitalministerium, das beim CDU-Bundesparteitag auf Antrag der Jungen Union beschlossen wurde. Oder mit der Forderung nach dem Transrapid, zu dem nun eine Machbarkeitsstudie läuft.

Der für Ende April vorgesehene Parteitag, auf dem der Nachfolger Annegret Kramp-Karrenbauers an der CDU-Spitze gewählt werden sollte, wird verschoben. Bedeutet diese Verzögerung eine weitere Belastungsprobe für die CDU?

Nein, in dieser Situation hat wirklich jeder Verständnis dafür, dass wir so eine Veranstaltung derzeit nicht durchführen können. Es würden mehrere Tausend Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus zusammenkommen. Die Eindämmung des Virus hat jetzt höchste Priorität. Dafür ist die Verschiebung nur konsequent.

Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen bewerben sich um den CDU-Vorsitz. Machen die Kandidaten ihre Unterschiede deutlich genug?

Für meinen Geschmack wird zu viel über die Persönlichkeit der Kandidaten geredet. Wir legen den Fokus auf die Inhalte. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen müssen eine Zukunftsagenda vorlegen. Wie wollen sie Deutschland gestalten? Sie müssen klarmachen: Wie wollen sie den Innovationsstandort stärken, die Digitalisierung vorantreiben, das Rentensystem zukunftsfähig aufstellen? Das sind Fragen, auf die unserer Generation Antworten hören will.

Die einen hoffen auf Merz, andere fürchten ihn. Tut so viel Polarisierung der CDU gut?

Mit Merz nimmt die Polarisierung in der politischen Mitte zu, das ist richtig. Der Blick ins Ausland lehrt: Volksparteien sind dann stark, wenn sie profilierte Kandidaten haben. Die Zeit der asymmetrischen Demobilisierung ist vorbei. Aber nicht nur Merz polarisiert - Armin Laschet tut es auch. Die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW steht in scharfem Kontrast zur rot-grünen Opposition - beispielsweise bei der konsequenten Innenpolitik.

Für wen werden Sie stimmen?

Die Junge Union führt eine Mitgliederbefragung durch. Das Ergebnis ist für meine Entscheidung ausschlaggebend.

Als Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag Ende 2018 gegen Friedrich Merz antrat, standen die Delegierten vor der Wahl zwischen Kontinuität und Umbruch. Ist mit dem Scheitern von Kramp-Karrenbauer an der Parteispitze auch das Modell der Kontinuität gescheitert?

Nein, Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Amtszeit vieles richtig gemacht – etwa als sie eine Debatte über das brennende Thema schlechthin – die Migration – zuließ. Sie hat CDU und CSU wieder zusammengeführt. Dann hat sie, wie sie selbst sagte, einige Hürden nicht so elegant genommen. Das hat Fragen aufgeworfen.

JU-Chef Tilman Kuban im Interview mit RND-Hauptstadtbüroleiter Gordon Repinski und Marina Kormbaki.

Haben Sie mit ihrer deutlichen Kritik Anteil an ihrem Scheitern?

Die Junge Union ist zwar stark, aber man sollte unseren Einfluss auch nicht überschätzen. Es gehört zur Rollenverteilung, dass JU und CDU-Vorsitzende vermutlich nie in Harmonie und Eintracht alt werden. Das ging auch Angela Merkel und Helmut Kohl so.

Kramp-Karrenbauer begründete das schwache Wahlergebnis der CDU bei der Europawahl mit einem Rechtsruck der Jungen Union.

Das war ein Schlag ins Gesicht von 100.000 Mitgliedern der Jungen Union. Tag für Tag waren wir im Wahlkampf für ein starkes Europa unterwegs. Deshalb fand ich den Vorwurf ungerecht und habe ihn deutlich zurückgewiesen. Aber ich bin nicht nachtragend. Das ist abgehakt.

Bei der Thüringer Ministerpräsidentenwahl ignorierte der CDU-Landesverband die Linie der Bundespartei, die „Werteunion“ übt ständig Kritik am Kurs der Führung. Haben Sie die Sorge vor einer Abspaltung des konservativen Flügels?

Die CDU war immer dann stark, wenn sie sich hinter einer Führungspersönlichkeit versammelt hat. Das wünsche ich mir für die Zeit nach der Vorsitzendenwahl. Dafür ist es aber auch nötig, Persönlichkeiten aus allen drei Wurzeln der Partei in die Parteiführung einzubinden: Konservative ebenso wie Wirtschaftsliberale und Christlich-Soziale.

Was, wenn Merz verliert? Wird er sich einbinden lassen?

Politik ist keine One-Man-Show. Politik ist Teamspiel. Wenn Friedrich Merz nicht Parteichef wird, muss er sich im Vorstand einbinden lassen.

Video Das sind die bisherigen Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz 1:29 min Seitdem Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt als CDU-Vorsitzende ankündigte, geht es in der Partei heiß her. Wer übernimmt jetzt den Parteivorsitz? © Marina Kormbaki, Gordon Repinski/RND/Marie Schiller

Angela Merkel hat die CDU-Spendenaffäre gemanagt und wurde dann Parteichefin. Gerhard Schröder marschierte in Gummistiefeln an der Oder entlang und wurde wiedergewählt. Jens Spahn führt durch die Corona-Krise – wäre er nicht der bessere Kandidat für den Parteivorsitz gewesen?

Jens Spahn macht einen klasse Job, und ich traue ihm für die Zukunft viel zu. Ob und wann der Zeitpunkt für eine Kandidatur gekommen ist, entscheidet er.

Wer ist der größte Gegner für die CDU: eine langsam wiedererstarkende SPD oder Grüne in ungewissem Höhenflug?

Wir müssen uns auf das Angebot konzentrieren, das wir den Menschen machen. Unser Markenkern muss sichtbarer werden. Aber wir sollten uns auch wieder zutrauen, den politischen Gegner zu stellen. Die Grünen sind eine Partei voller Widersprüche: Einerseits fordern sie neue Windräder, blockieren aber bei der Beschleunigung von Planungsverfahren für den Trassenausbau. Unsere Aufgabe ist es, diese Widersprüche aufzuzeigen.

Zurzeit ist wieder viel von Migration die Rede. Tut Deutschland gut daran, Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern aufzunehmen?

Die europaweite Verteilung von bis zu 1500 Kindern aus griechischen Auffanglagern ist aus humanitären Gesichtspunkten richtig. Allerdings muss bei der Einreise genau registriert und auch die Gesundheit im Bezug auf das Corona-Virus getestet werden, um die Ausbreitung einzudämmen. Infizierte müssen wie Einheimische auch in Quarantäne kommen. Klar ist aber vor allem, dass die EU-Außengrenze zu schützen ist. Andernfalls wird Präsident Erdogan immer wieder versuchen, uns zu erpressen.

Wo steht die CDU in einem Jahr?

In einem Jahr stehen wir kurz vor der Bundestagswahl. Unser Kanzlerkandidat oder unsere Kandidatin wird eine klare Zukunftsagenda vorgelegt haben. Eine Agenda, die auf Mut und Zuversicht setzt und das Jahrzehnt nicht den Angstmachern überlässt. Die Welt wird morgen nicht untergehen - weder wegen des Klimawandels und auch nicht, weil Menschen mit Migrationshintergrund zu uns kommen.

Moment, „Kanzlerkandidatin“?

Die Politik steckt voller Überraschungen. Auch das habe ich im zurückliegenden Jahr gelernt.