Haitis Präsident Jovenel Moïse von Unbekannten erschossen

Port-au-Prince. Eine Gruppe Unbekannter hat den privaten Wohnsitz des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse in der Nacht angegriffen und ihn erschossen. Das sagte Interimspremierminister Claude Joseph am frühen Mittwoch in einer Erklärung, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Laut BBC soll auch die First Lady bei dem Überfall verletzt worden sein. Der Angriff soll sich demnach um 1 Uhr nachts ereignet haben.

Joseph verurteilte laut ABC News die Tat, die er als „hasserfüllten, unmenschlichen und barbarischen Akt“ bezeichnete, und betonte, dass Haitis Nationalpolizei und andere Behörden die Situation unter Kontrolle hätten.

Moïse regierte seit Januar 2020 per Dekret. Da eine für Oktober 2019 vorgesehene Parlamentswahl unter anderem wegen heftiger Proteste gegen ihn ausgefallen war, hat Haiti seit Beginn der neuen Legislaturperiode kein Parlament mehr.

Haiti gilt als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre. Proteste gegen Moïse haben es in den vergangenen Jahren immer wieder lahmgelegt. Ihm werden Korruption und Verbindungen zu gewalttätigen Banden vorgeworfen. Kämpfe solcher Banden um die Kontrolle über Teile der Hauptstadt Port-au-Prince trieben nach UN-Zahlen seit Anfang Juni fast 15.000 Menschen in die Flucht.