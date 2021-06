„Joints for Jabs“ - US-Staat lässt kostenlose Joints für Impfungen verteilen

Anzeige

Seattle. Der US-Staat Washington lässt Joints für Impfungen gegen das Coronavirus verteilen. Das Programm „Joints for Jabs“ (Joints für Spritzen) wurde am Montag von Behördenvertretern bekanntgegeben. Demnach dürfen Marihuanageschäfte jedem über 21, der sich bis spätestens 12. Juli in einer Impfklinik vor Ort gegen das Coronavirus impfen lässt, einen Joint schenken. Damit soll Werbung für die Kliniken gemacht werden.

In dem Staat ist es bereits erlaubt, Gästen von Brauereien, Weingütern und Restaurants kostenlose Getränke zu geben, wenn sie eine Impfung nachweisen können. Zu anderen Aktionen, mit denen zu mehr Impfungen beigetragen werden soll, gehören kostenlose Tickets für Sportveranstaltungen und Preisgelder von bis zu einer Million Dollar.

Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, will Ende Juni alle Einschränkungen wegen des Coronavirus aufheben. Er hat in Aussicht gestellt, das auch früher zu tun, wenn 70 Prozent aller Einwohner über 16 mindestens einmal geimpft worden sind.